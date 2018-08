Los Coen, Cuarón y Greengrass presentan sus últimos trabajos en Venecia

Las nuevas películas de Damien Chazelle, los hermanos Coen o Luca Gudagnino competirán en la 75ª Mostra de Venecia, que comienza este miércoles y que también mostrará el filme que Orson Welles dejó inconcluso o el debut de Bradley Cooper en la dirección. A diferencia de Cannes, Venecia ha acogido sin condiciones las producciones de Netflix, lo que permitirá ver en la Mostra los últimos trabajos de Alfonso Cuarón, Paul Greengrass o los Coen, además del filme póstumo de Welles, ‘The Other Side of the Wind’, completado por los productores Frank Marshall y Filip Jan Rymsza. El festival no se ha mostrado igual de abierto a la presencia de mujeres realizadoras, y tan solo una, la australiana Jennifer Kent, competirá por el León de Oro.

Damien Chazelle regresa a Venecia, donde hace dos años comenzó la exitosa carrera de ‘La La Land’, con ‘First Man’, su mirada a la vida del primer astronauta que pisó la Luna, Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling. Entre las 21 películas que se disputarán el León de Oro estará también ‘The Ballad of Buster Scruggs’, la antología del western en seis partes dirigida por los Coen, con un reparto que incluye a James Franco, Liam Neeson y Tom Waits. No será el único western de la competición, ya que el francés Jacques Audiard (‘Un profeta’, ‘De óxido y hueso’) se ha atrevido con este género en ‘The Sisters Brothers’, en la que han trabajado a sus órdenes Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal y John C. Reilly.

La aportación hispana

Otro filme destacado es el nuevo trabajo del italiano Luca Guadagnino, realizador de la aclamada ‘Call me by your name’, que salta ahora al terror de ‘Suspiria’, protagonizada por Dakota Johnson y Tilda Swinton. El griego Yorgos Lanthimos (‘Langosta’, ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’) cambia radicalmente de estilo en ‘The Favourite’, una historia de época y poder femenino con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, y el británico Paul Greengrass cuenta en ‘22 July’ la matanza de 77 personas en la isla noruega de Utoya en el 2012.

El regreso de Cuarón a México con ‘Roma’, el nuevo trabajo de su compatriota Carlos Reygadas (‘Nuestro tiempo’) y el filme argentino ‘Acusada’, de Gonzalo Tobal, son la aportación hispana a una competición en la que también participarán Olivier Assayas, Mike Leigh, Florian Henckel von Donnersmarck o László Nemes.