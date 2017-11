Un comando contra las noticias falsas

Las llamadas ‘fake news’ están a la orden del día y, según algunos expertos, esto solo acaba de empezar. La mitad de las informaciones serán bulos en el 2022. Este dato apocalíptico aparece en el último informe de la consultora Gartner, ‘Predicciones tecnológicas par el 2018’. En este contexto de creciente desinformación (e intoxicación), el proyecto Maldito Bulo aparece con el loable objetivo de desmentir noticias falsas.

El primer bulo que desmintieron los responsables de Maldito Bulo hacía referencia a unas pegatinas que aparecieron hace siete años en unas farolas con el mensaje “Nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando”. En un primer momento se atribuyeron a grupos de inmigrantes o refugiados, pero “realmente era una campaña del partido ultra Democracia Nacional”, recuerda David Fernández, el único no-periodista del equipo de Maldito Bulo. Graduado en Ingeniería Informática, Fernández se dedica al desarrollo de los productos tecnológicos de Maldita.es, la plataforma que aglutina Maldito Bulo, Maldita Hemeroteca, Maldito Dato y Maldito Deporte.

Uno de los bulos más sonados fue una imagen que circuló por las redes sociales tras el 1-O. En ese montaje aparecía una señora desalojada en volandas por dos agentes de la Guardia Civil a las puertas de un colegio en Sant Julià de Ramis (Girona) y una mujer con cierto parecido junto a Arnaldo Otegui. “Si buscabas las dos fotografías era obvio que eran personas distintas, pero en el bulo estas imágenes estaban ligeramente borrosas para acentuar el parecido”, recuerda Fernández. “Fue muy interesante resolverlo porque tuvimos información adicional por parte de nuestra comunidad y nos pudimos poner en contacto con una de ellas –continúa –, la que había sido desalojada, para confirmar que la noticia era falsa. Esta muy enfadada”.

NO.



No es la misma señora.



Hemos hablado con ella.

Se llama Fina y no tiene una hermana gemela.



👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/ka3CGLhNdf