El conductor del tren accidentado en Barcelona declara que no recuerda nada

El conductor que pilotaba el tren que se estrelló el viernes contra el final de la vía de la estación de França ha declarado a los Mossos d'Esquadra que no recuerda nada del suceso, según fuentes consultadas por este diario.

Los agentes de la Divisió de Transports que investigan el accidente le tomaron declaración ayer por la tarde. El interrogatorio del principal protagonista de esta historia, sin embargo, no ha aportado nada sustancial para averiguar la causa del siniestro. Posiblemente termine por resolverse a través del análisis de los datos que contienen las dos cajas negras, ya en posesión de la policía catalana. Esta información permitirá saber si el maquinista llegó a pisar el freno y el tren no respondió, o, por el contrario, el hombre no llegó a dar la orden de detener el convoy.

El conductor, un hombre de 31 años y con siete de experiencia en este trabajo, quedó aprisionado dentro de la cabina tras el impacto. La parte frontal del tren se arrugó para absorber el golpe pero ello provocó también que el maquinista quedara atrapado. Fue rescatado por los Bombers de Barcelona e ingresado en el hospital con una contusión torácica. Tanto un desvanecimiento previo al choque como una conmoción causada por el propio accidente podrían provocar las lagunas que, según dice, presenta su memoria.

UN VÍDEO MUESTRA LA VIOLENCIA DEL CHOQUE

A través de Twitter, las imágenes de la cámara de seguridad que captan el accidente ferroviario de la estación de França, han salido a la luz solo 24 horas después del suceso. Lo que muestra esta grabación divulgada por el usuario @_MaxJandro_, es que el choque del tren de la línea R2 Sud de Rodalies que provenía de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), que dejó 56 heridos -tres de ellos de gravedad-, fue de una violencia notable.

Me han pasado el video de las camaras de seguridad del accidente de hoy. pic.twitter.com/PuSCzNRmUX — MaxJandro (@_MaxJandro_) 28 de julio de 2017

El impacto contra el tope de la línea 11 llega a levantar del suelo la parte trasera del primera vagón y la delantera del inmediatamente posterior. La sacudida de la catenaria, además, provoca una lluvia de chispas que caen hasta la vía, pasando junto a las ventanas de los pasajeros.

CONDUCCIÓN MANUAL

Estos trenes de Rodalies se conducen manualmente. El sistema de seguridad del tejido ferroviario cuenta con medidas como el dispositivo del 'Hombre muerto', que comprueba constantemente que el conductor no ha sufrido ninguna indisposición mientras pilota. O las balizas, que detienen el tren si este supera una velocidad que compromete la seguridad del pasaje.

Si el tren pudo entrar en la estación sin que se activara ninguna de estas medidas, según aclaró ayer Renfe, fue porque ni lo hizo a una velocidad excesiva, ni hasta ese instante se había detectado una indisposición del conductor. La investigación deberá aclarar ahora qué falló en esos metros finales: el hombre o la máquina.