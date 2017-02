El corte de mangas de Manel Navarro, representante de España en Eurovisión

Lo que tenía que ser una fiesta, acabó entre pitos y abucheos,gritos de "tongo" y un corte de mangas. Así se cerró la gala de elección del representante español a Eurovisión del 2017, en la que parte del público, disconforme con la elección del jurado, pitó la elección del cantante catalán Manel Navarro. Este respondió de forma clara: un corte de mangas emitido en directo.

No fue una gala fácil, y la polémica estalló al final. El programa 'Objetivo Eurovisión' siempre ha sido movido, pero al menos guardaba las formas. No ha sido así en esta ocasión: Navarro, que cantó 'Do it for your lover', empató con Mireia (58 puntos) y tuvo que ser el jurado (Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez) el que eligiera el representante para la gran gala de Kiev (Ucraina).

Pero a parte del público no le gustó la decisión. Empezaron losabucheos. El presentador, Jaime Cantizano, no sabía qué hacer. Y el recién elegido, lejos de contenerse, dedicó un feo gesto al público.

El gesto no pasó desapercibido entre la audiencia en las redes sociales, y ya hay quien pide que sea descalificado por faltar al respeto a la audiencia. ¿Y si hubiera perdido?