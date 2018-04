cuéntalo, el 'hashtag de Twitter para el relato en primera persona de agresiones sexuales

El fallo del 'caso La Manada' ha tenido una repercusión importante en las redes sociales, especialmente en Twitter. Los relatos en primera persona se han hecho con el 'hashtag' #cuéntalo para canalizar la frustración colectiva. A raíz de un tuit de la periodista Virginia P. Alonso, del diario 'Público', el hilo de mensajes se ha reactivado. Las mujeres que han sufrido agresiones sexuales consideran imprescindible denunciar públicamente muchas de las experiencias que no llegan a los tribunales. Todo para conseguir los cambios sociales necesarios que eviten sentencias judiciales como la de esta semana. La sociedad se confiesa.

"En Pamplona estabas tú sola frente a cinco; ahora son ellos los que están solos frente a NOSOTRAS. Y con NOSOTRAS no podrán. Ya no". https://t.co/owzV6mXX7E — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) 26 de abril de 2018

Sentir miedo al volver a casa por las noches: fingir hablar por teléfono o pedirle a una amiga que no cuelgue hasta entrar en el portal, correr nerviosa los últimos metros con la llave preparada. Nos ocurre a todas, ahora lo vivimos en común. No estamos solas #cuéntalo — Irene Montero (@Irene_Montero_) 27 de abril de 2018

Creo que todos los hombres deberíamos entrar en #cuéntalo sólo para leer con detenimiento, reflexionar y comprender la magnitud de todo esto. — Craich (@ACraich) 27 de abril de 2018

Trabajo hasta entrada la noche. En los cinco minutos que tardo desde que salgo hasta llegar al coche, miro hacia detrás varias veces, cambio de acera si veo algo raro y no soporto oír pasos que me siguen. Si eres hombre puedes entenderme, pero ese miedo no lo sientes. #Cuéntalo — Sonia Gutiérrez (@gutisonia) 27 de abril de 2018

Puedo contar varios intentos de agresión sexual en diferentes lugares del mundo. En una ocasión, un tipo me atrapó en un ascensor. Logré salir después de forcejear y patear, sin zapatos y aterrorizada. Me lié a golpes con los libros que llevaba. Tenía 20 años #cuéntalo — M. Eugenia R. Palop (@MEugeniaRPalop) 28 de abril de 2018

Un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle. No lo recordé hasta días después. No era yo, era mi cuerpo y su decisión. Aún se me revuelve el estómago cuando lo pienso.#cuéntalo — elvira sastre sanz (@elvirasastre) 28 de abril de 2018

A los 18 recién cumplidos fui a Razzmatazz por primera vez, me besé con un chico yendo borracha y cuando me negué a meterme en los baños, me agarró de la muñeca y me pegó un bofetón. Estaba lleno de gente, nadie dijo nada. Nadie hizo nada. #Cuentalo — Bleu (@BleudeMethyle) 28 de abril de 2018

Da un poco igual dónde. Pero, plaza de Djema El Fna, Marrakech. De viaje con mi amiga Mayte. Un tipo enorme me agarra una nalga. Me doy media vuelta. Me mira a los ojos, desafiante, bajo la mirada. Y sigo mi camino. Asqueada. Impotente. Una más del #cuéntalo — Amaya Larrañeta (@alarraneta) 28 de abril de 2018