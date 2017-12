Cuento de Navidad en un pueblo de Sevilla

Podría ser un perfecto cuento de Navidad si no fuera porque es una historia real como la vida misma. Y, además, tiene un final feliz. Antonio Escobar Aguilar nació en Fuentes de Andalucía (Sevilla) hace 71 años. Vivía con su madre en un piso de alquiler y trabajó en el campo, en la aceituna, y recogiendo maíz y algodón. "Cuando mi madre murió me vine abajo. Decidí probar suerte en Sevilla y me vine la deriva".

Las cosas le fueron mal a Antonio, que lleva 15 años mendigando en la capital andaluza. "No encontraba trabajo y recogí chatarra pero no era suficiente, así que empecé a ir al comedor del Pumarejo", cuenta. Vive de las monedas que le echan en el cartón que tiene al lado, en la calle.

ECO EN LA PRENSA LOCAL

Su historia apareció en la prensa local y vecinos de su pueblo decidieron hacer algo para ayudar a su paisano que duerme en la calle porque no tiene otro remedio. "He pedido plaza en residencias públicas pero me dicen que tengo que pagar. He pedido una pensión mínima no contributiva en la Seguridad Social hace 11 meses y aún no me han contestado".

Ahora, Antonio contará con una vivienda que consta de cuatro habitaciones y dos cuartos de baño. Se trata de un alquiler social que van a pagar entre el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, Cruz Roja, Cáritas y varios vecinos. Además de techo, también le proporcionarán ropa y comida.