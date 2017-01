Daenerys, Shakira, Miley, Neymar y Ricky, los nombres de los nuevos españoles

Lunes. 16 de enero. Mientras en la sección del santoral de los diarios nos dice que este día celebran su onomástica Berardo, Danacto, Estafanía, Fulgencio, Fuseo, Honorato, Jacobo, Juana, Leobato, Marcelo, Melas, Odette, Tiziano y Tiverio, otros nombres de nuevo cuño -televisivo, estrellas de la música, del cine y del mundo balompédico- se van abriendo paso en las oficinas del Registro Civilde toda España. El desembarco de 'Juego de tronos' en el nuevo imaginario colectivo popular ha supuesto una bocanada de aire fantástico que está inspirando a los padres más osados a la hora de ponerle un nombre 'original' a sus pequeños, con Daenerys al frente. Sobre gustos... Otros prefieren, sin embargo, rendir tributo a sus cantantes de moda -Shakira, Ricky Martin, Rihanna-, o a su personaje amarillo de preferido de Springfield.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Fuseo, uno de los nombres del día que recoge este lunes la prensa, no llega ni a 20 'usuarios' actualmente en España. Como Tiverio. Como Danacto.Tiziano se llaman 197 hombres (con una edad media de edad de 21 años), y Berardo, 28 (con una media de 60 velas en el pastel).

El mismo 'widget' del organismo estadístico arroja el siguiente dato, dice que las Reinas de la Tormenta, las Madres de Dragones, las khalesi españolas ya son 23, y tienen 1,9 añitos. Bastantes más suma Arya [la pequeña de los Stark], otro importante personaje de la misma serie y el nombre de 124 niñas (de 1,5 años de media), la mayor parte concentradas en Girona y Barcelona. Coincide puntualmente el nombre las niñas y la edad con el rodaje de la famosa serie de HBO en Girona, en el 2015.



SHAKIRA ARRASA EN HUESCA



Shakira tiene más tirón. Lleva más años de carrera. Y eso se nota en el INE. En total, hay 612 mujeres que se llaman como la cantante colombiana de 'Chantaje', y las provincias con más prevalencia son Huesca (0,07%), Palencia y Málaga (0,06%) y Granada y Cuenca (0,05%). Miley Cyrus no tiene tanta pegada (no llegan ni a 20 las niñas españolas con ese nombre); pero sí, en cambio, Rihanna, con más de un centenar de catalanas (sobre todo, de Tarragona) y andaluzas de unos 4 añitos con el nombre de la de Barbados.

Los adolescentes que en 1998 se hartaron de mover el espinazo con '...Baby one more time', de Britney Spears, hace una década que le empezaron a llamar así a sus niñas (dos decenas distribuidas entre Barcelona y Madrid). De la reina del pop, Madonna, hay más casos, aunque inscritos con una sola 'n': 34 mujeres, con una media de 36,4 años de edad.



BART, LISA Y MAGGIE



La popularidad de 'Los Simpson' también tiene su eco en las nuevas generaciones y ya hay más de 900 españoles que responden al nombre de Lisa, Maggie y Bart, todos ellos con una media de edad de 25 años, 'casualmente', las temporadas que lleva en emisión en España.

Entre los nombres de chicos 'novedosos', además de los 678 Elvis, distribuidos sobre todo por el norte de España, y con 27,1 años de media de edad, destacan los Harry, y no por influencia de la saga de Harry Potter, pues los 318, tienen una media de edad de 50 años, los Neymar (y, ojo, que los 101 que hay no están en Cataluña como podría deducirse; no, la mayoría no ha cumplido 2 añitos y vive en Canarias).

En España hay 100 treintañeros de nombre Bruce (sobre todo en Alicante y Baleares); Ricky (69), y Bob (42). Entre los varones lo más común es optar por la versión anglosajona o nortamericana de los tradicionales, Robert (7.129), Richard (2.974), George (2.372), Frank (1609) y Anthony (1.646).

Atrás queda cuando los niños en España se llamaban Mari Carmen, María, Carmen, José, Antonio o Francisco (lo más en los años 30). De todas formas, y aunque las series de televisión y la música se vayan abriendo paso, según el INE, la consulta del santoral sigue teniendo mucho peso. A principios de este siglo, Alejandro, Daniel y Álvaro, Valeria, Martina e Irene eran los más puestos. Y hace dos años el 'top ten' lo coparon Lucía y Hugo.