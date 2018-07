Defensa no asigna destino al guardia civil de la Manada

CEl Ministerio de Defensa informó de que ayer el Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publicó la reincorporación al servicio del guardia civil Antonio Manuel Guerrero «por imperativo legal», aunque al miembro de la Manada no se le asignará destino.

De esta forma, se aplica el mismo procedimiento, todo de acuerdo en este caso a la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que con el militar también miembro del grupo la Manada, Alfonso Jesús Cabezuelo.

En un comunicado, Defensa explica que se ve obligada a la reincorporación según lo dispuesto en los artículos 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014. «En el caso concreto del guardia civil se sigue aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio de 2016 por el director de este cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme», asegura el Ministerio.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron el pasado día 11 de julio que Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco sevillanos integrantes de ‘La Manada’ condenado a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, se encuentra en situación de «activo sin destino», por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme.

NON GRATOS // Por otra parte, el Ayuntamiento de Pontevedra ha decidido por unanimidad declarar personas non gratas a los cinco integrantes de la Manada, con los votos de los concejales de BNG, PP, PSdeG y Marea. La edil de Ciudadanos no pudo asistir al pleno pero ya había mostrado su apoyo a esta iniciativa.