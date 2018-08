El derrumbe de la plataforma de Vigo se convierte en una lucha política entre PSOE y PP

Un accidente con más de 300 heridos en Vigo ha acabado convirtiéndose en un problema político en el que PP y PSOE -tanto monta, monta tanto- se pasan la patata caliente a la hora de señalar responsables de lo sucedido. Si hace una semana el partido conservador denunciaba el estado de la zona, el lunes Ayuntamiento y Autoridad Portuaria chocaban buscando culpables y ahora ha entrado la Xunta en escena.

Esta es semana de #OMarisquiño pero el lugar donde se celebra no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire... el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento. https://t.co/XtTAS7rNpi — Elena Muñoz Fonteriz (@ElenaMunozF) 7 de agosto de 2018

El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda (PP), ha criticado al primer edil vigués, el socialista Abel Caballero, por sus declaraciones tras el hundimiento de una parte del paseo marítimo del puerto durante un concierto del festival O Marisquiño. "Creo que ponernos a discutir sobre quién era el titular de los terrenos, como esta haciendo el alcalde de Vigo, es desviar la atención de lo fundamental, que es si se podía o no haber autorizado un evento como el que tuvo lugar el domingo por la noche en la zona donde tuvo lugar", ha dicho en la 'Ser'.

Caballero explicó este lunes que la parte del paseo marítimo que se hundió estaba asentada sobre una estructura de hormigón antigua que fue la que colapsó y que es ajena al convenio firmado entre el Puerto de Vigo y el Ayuntamiento en 1992 para el mantenimiento de zonas de confluencia entre el puerto y la ciudad.

En este sentido, ha indicado que es el Ayuntamiento el que "podía haber dicho que no se celebrase la actividad y dijo que sí", al conceder la licencia a los organizadores del evento. Por tanto, cree que lo importante es saber si el Consistorio hizo las comprobaciones necesarias en el lugar para concluir que "para los miles de personas que se prevé" que acudan al festival, "esta actividad es segura en este lugar".

Cortinas de humo y mentiras

Rueda, que considera un "pequeño milagro" que las consecuencias no hayan sido más graves, ha lamentado también que el alcalde, haya reprochado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no estuviera presente en el lugar del siniestro. "Es una evidencia más" de que probablemente no le interesa hablar de lo fundamental, que es si el Ayuntamiento hizo o no las comprobaciones para que se realizase el evento", y por eso intenta generar "cortinas de humo", ha manifestado.

Por su parte, Caballero ha denunciado que el PP trata de usar el asunto con intereses políticos: "La zona de la que habla el Partido Popular se reformó por el puerto. El Partido Popular intenta engañar e intenta mentir, como de forma habitual".

🔴 🎥 @AbelCaballero, alcalde de Vigo: “La zona de la que habla el Partido Popular se reformó por el puerto. El Partido Popular intenta engañar e intenta mentir, como de forma habitual” #AccidenteVigoEsVerano https://t.co/t3Lg5FK8VS ⤵ pic.twitter.com/gyFHOTlKNY — Espejo Público (@EspejoPublico) 14 de agosto de 2018

El puerto, contra la organización y el Consistorio

Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha insistido en que la inspección de la zona correspondía al organizador y al Ayuntamientoy se ha remitido al convenio. En 'Onda Cero', ha afirmado que la zona del derrumbe "no es portuaria", y por lo tanto "el mantenimiento es cuestión del Ayuntamiento".

"El convenio es claro, a mí no me gusta porque cuando existen estas competencias de unas u otras instituciones (...) hay un acuerdo que tiene repercusiones económicas para el puerto, lo que no puedo estar es discutiendo sobre el convenio", ha terminado.