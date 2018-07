Detenido el doctor Bumbum, el rey de la cirugía estética de Brasil

El doctor Bumbum (trasero), el popular cirujano que estaba prófugo de la justicia brasileña, se declaró este jueves inocente tras ser detenido por la muerte de una de sus pacientes en una operación clandestina en Río de Janeiro.

Las autoridades señalaron que el médico Denis Cesar Barros Furtado, más conocido como el doctor Bumbum, fue arrestado este jueves en un reconocido centro empresarial de la zona oeste de Río.

El médico era prófugo de la justicia desde el domingo pasado, cuando Lilian Calixto murió por complicaciones tras haberse sometido a una cirugía estética de glúteos en la casa de Denis, en el acomodado barrio de Barra de Tijuca.

Operaciones de glúteos

Calixto, de 46 años, fue trasladada por el propio médico a un hospital de Río, donde falleció después de sufrir varias paradas cardiacas, al parecer por una embolia pulmonar por la aplicación de polimetilmetacrilato, un material empleado durante algunas cirugías estéticas.

Barros Furtado, de 45 años, se ganó el apodo de doctor. Bumbum gracias a sus operaciones de glúteos, pero su fama se desmoronó después de la muerte de Calixto.

De acuerdo con la información de las autoridades, la Policía logró capturar al cirujano por una llamada de denuncia que informó de su paradero.

Las autoridades habían ofrecido 1.000 reales (unos 225 euros), por información sobre el doctor y su madre, Maria da Fátima, de 66 años, también médica.

La madre, cómplice

La madre del cirujano, que también fue detenida por la Policía, participó como auxiliar en la operación clandestina.

Tras ser capturado, el médico concedió una rueda de prensa en la comisaría de Barra da Tijuca donde dijo que la cirugía efectuada a Calixto fue legal y que huyó de las autoridades porque, tras los incidentes, un coche le abordó y creyó que iba a ser atacado por "venganza de la familia o algún delincuente".

"Este procedimiento se puede realizar en cualquier área capacitada y en la que un médico capacitado esté presente, siempre que él conozca la técnica. Ya he realizado más de 9.000 procedimientos y nunca tuve una complicación y no creo que esa sea la primera", señaló el médico preso.

Antecedentes criminales

"Yo me considero inocente, ella salió de mi casa íntegra y horas después me relató mareo. Llegué al hospital, ella estaba caminando, y yo pedí que la pusieran en una silla de ruedas. La médica de turno me llamó tres veces porque, según la médica, su cuadro era de trombosis", explicó.

Tras el escándalo, el historial delictivo del doctor Bumbum salió a la luz pública y, según medios locales, el médico cuenta con antecedentes criminales por homicidio, porte ilegal de armas y amenazas.

Con casi un millón de seguidores, el doctor era una celebridad en internet y solía divulgar su trabajo en las redes sociales, donde asegura haber realizado alrededor de 5.000 procedimientos estéticos a lo largo de su carrera.