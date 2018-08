Detenido un hombre en Londres tras chocar su coche contra las barreras del Parlamento

La unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (Met, siglas en inglés) se ha hecho cargo de la investigación sobre el choque ocurrido hoy ante las barreras de seguridad del Parlamento británico, informó Scotland Yard.

La fuerza policial precisó que la unidad antiterrorista investiga el hecho, en el que varias personas han resultado heridas, pero mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el motivo del incidente, ocurrido sobre las 06.37 GMT.

El conductor de un coche plateado fue arrestado esta mañana después de que chocara su vehículo ante las barreras de acero y hormigón montadas frente al Palacio de Westminster, sede del Parlamento.

La estación londinense de Westminster, próxima al Parlamento, ha sido cerrada hoy por esta alerta de seguridad, mientras que la Policía ha prohibido el tráfico en una amplia zona del área gubernamental, informaron las fuerzas del orden.

El puente de Westminster, donde en marzo del año pasado hubo un atentado terrorista, ha sido también cerrado, añadió la fuente.

Varias personas han resultado heridas después de que un automóvil chocara contra las barreras de seguridad colocadas ante el Parlamento británico, informó hoy Scotland Yard. El conductor del vehículo, cuya identidad por el momento se desconoce, ha sido detenido, agregó la fuente.

Las calles cercanas a la plaza del Parlamento de Westminster han sido cerradas al tráfico, así como la estación de metro, mientras que varios vehículos policiales y ambulancias acudieron al lugar, según los medios británicos.

"A las 07.37 (06.37 GMT) de hoy, un coche colisionó contra las barreras ante las Casas del Parlamento. El conductor, un hombre, fue detenido en el lugar por agentes de Policía. Un número de peatones han resultado heridos. Los agentes están en el lugar", señaló un comunicado divulgado esta mañana por Scotland Yard.

Según los medios, hay unos diez vehículos policiales en el lugar y al menos tres ambulancias.

