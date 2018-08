El devastador incendio de California, visto desde un avión

Una espectacular nube de humo que crece hacia el cielo y lo tapa todo. Este es el dantesco escenario que están dejando a su paso los devastadores incendios que se están registrando desde el pasado 27 de julio en California.

Así se puede observar en un vídeo colgado en Twitter por la usuaria Vanessa Kuo durante un vuelo de Los Ángeles a Boston, el pasado martes.

Start of the #HolyFire captured yesterday while flying from LAX ➡️ BOS on @AmericanAir 382. #OrangeCounty #TrabucoCanyon pic.twitter.com/Hou9KPpFFl