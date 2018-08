Devolución exprés en Ceuta

Los 116 inmigrantes que protagonizaron un violento asalto este miércoles a la valla de Ceuta y lograron entrar en España ya están de vuelta en Marruecos. El Gobierno decidió su devolución inmediata (exprés) apoyándose en un acuerdo firmado en 1992 para la readmisión en el reino alauí de los extranjeros que entran ilegalmente en nuestro país por su territorio. El pacto fija un plazo de 10 días como máximo para solicitar y hacer efectiva la expulsión.

Fuentes del Ministerio de Interior admitieron «lo excepcional» de la medida, pero recordaron que la entrada de esas personas a España se produjo de forma «ilegal» y «violenta». Siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos la mañana del miércoles, cuando los subsaharianos lograron acceder por la zona de Finca Berrocal, el mismo lugar por donde consiguieron entrar con gran violencia y a la carrera 600 inmigrantes el pasado 26 de julio. Algunas de esas personas utilizaron cal viva, ácidos y lanzaron heces de animales a los agentes del instituto armado en esos dos asaltos masivos del verano. Tras el primer ataque registrado, el Ejecutivo español no tomó la decisión de expulsar a ninguno de ellos y no pidió a Marruecos activar las devoluciones de tipo exprés.

SE SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO // Esta vez el Gobierno español sí siguió ese procedimiento. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una solicitud a las autoridades de Rabat para gestionar esta salida rápida. Esta fue aceptada y hacia las tres de la tarde ya se había completado, porque «entre las personas afectadas por esta medida no había menores, que están excluidos del acuerdo», suscrito en su día por el que fuera ministro del Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri.

Desde la cartera de Interior admiten que lo habitual es que cuando se realizan devoluciones, como en el caso de los inmigrantes marroquíes, estas se lleven a cabo con los países de origen, no de procedencia. No obstante, el pacto de 1992 permite que regresen al lugar de procedencia, pese a que no sean nacidos allí.

tanto el psoe como el pp // La medida, pese a ser excepcional, ya fue empleada en gobiernos anteriores, tanto del PSOE como del PP, y es diferente de las polémicas devoluciones en caliente (expulsiones en la zona de la propia valla) con las que Sánchez se comprometió a acabar, aunque es la primera vez que se recurre a ella durante esta legislatura. En este caso, apuntan las mismas fuentes, los expulsados «fueron trasladados a la comisaría de Ceuta para realizar la afiliación, recibieron asistencia letrada y se les entregó la orden de devolución».

Estas condiciones, aseguran, distan de las que caracterizan a las expulsiones en caliente, consistentes en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han conseguido pasar las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español. Organizaciones de derechos humanos han protestado contra la entrega de inmigrantes que se quedan en esa tierra de nadie. Acusan a la Guardia Civil de entregarlos a la policía auxiliar marroquí (mehanis).

Con este grupo, el número de personas que han entrado a España por vía terrestre vía Ceuta asciende a 1.400, si bien la cifra es inferior a los 1.623 que se contabilizaron en el 2017 por estas mismas fechas. Tras el último salto de finales de julio, el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) había alcanzado las 1.200 personas, a pesar de que solo tiene capacidad para 512, dada la imposibilidad de trasladar a migrantes a otros centros.