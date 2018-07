La DGT quiere modificar el carnet por puntos tras subir la mortalidad

El director general de Tráfico, Pere Navarro, anunció ayer, en su primera comparecencia pública tras tomar posesión, que una de sus primeras medidas al frente del departamento será la actualización del carnet por puntos. «Hay que hacer balance, actualizar y retocar para darle un nuevo impulso», precisó. Fue en ese mismo acto en el que el responsable de la DGT presentó el mal balance de la siniestralidad vial del 2017: el año pasado se registraron en España un total de 102.233 accidentes de tráfico con víctimas, con un incremento de 1,1% respecto al 2016. Se trata del cuarto año consecutivo de incremento de víctimas mortales.

En ese contexto, asociaciones de automovilistas y de víctimas de accidentes de tráfico empezaron ya a lanzar ideas para la reforma del carnet por puntos y, entre otras, instaron a «sacar de la carretera» a los conductores que hayan dado positivo en varias ocasiones por alcohol o drogas.

RETIRAR EL VEHÍCULO // En esa línea, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, Francisco Canes, abogó no solo por quitar el carnet a las personas con ese perfil, sino que propuso como medida complementaria quitarles también el vehículo, «que es el arma con la que se produce el delito». «Hay que tratar el tema de los reincidentes con cautela, porque el hecho de no devolverles el carnet de conducir no garantiza que no vuelvan a coger el coche», advirtió el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia.

En cuanto al balance de siniestralidad, el director general de Tráfico incidió en la importancia de «prestar especial atención» a los colectivos más vulnerables (los peatones, los ciclistas y los motoristas), que el año pasado representaron el 46% de todos los fallecidos. En concreto, en el 2017 fallecieron 78 ciclistas, 359 motoristas y 351 peatones. «Cada año va bajando el porcentaje de los fallecidos sobre cuatro ruedas, pero en cambio va ascendiendo el de los colectivos vulnerables», advirtió Navarro.

El año 2013, según los datos de la DGT, fue en el que menos fallecidos por accidente de tráfico hubo en España con 1.680 muertos en las carreteras, 150 menos que en el 2017. Respecto a las edades, han disminuido los fallecidos de 45 a 54 años, así como los de 65 años o más. Por el contrario, han aumentado los fallecidos entre 25 y 34 años: 293 frente a los 223 del año anterior. En cuanto a las causas del accidente, uno de cada tres conductores fallecidos presentaba alcoholemia o consumo de drogas ilegales; y el 29% de los accidentes tuvo como factor concurrente la distracción.