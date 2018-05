Las diez películas que no te querrás perder esta Fiesta del Cine

Una nueva edición de la Fiesta del Cine llega a las salas de toda España durante estos días 7, 8 y 9 de mayo. Es la ocasión perfecta para salir de casa, quedar con tus amigos y amigas -o, por qué no, solo- e ir a la sala de cine más cercana. No todos los días se puede disfrutar de los mejores títulos de la cartelera por tan solo 2,90 euros.

Sin embargo, la decisión difícil no es la de si ir o no a la Fiesta del Cine, sino la de decidir película. “¿Qué ‘peli’ veo?”, estarás pensando ahora mismo. En Mediterráneo te echamos una mano: aquí tienes diez títulos que no te querrás perder en esta Fiesta del Cine. ¡Prepara las palomitas!

PARA LOS FANS DE MARVEL - 'VENGADORES: INFINITY WAR'

Sin duda, una de las películas más esperadas de los últimos meses. Los fans del universo cinematográfico Marvel están de enhorabuena, porque en la Fiesta del Cine podrán disfrutar del nuevo título de la saga, ‘Vengadores: Infinity War’, que ha recaudado 1.000 millones de dólares en apenas un par de semanas.

En esta entrega, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, el tirano intergaláctico Thanos pretende reunir las seis Gemas del Infinito para someter a su voluntad a toda la galaxia. Los Vengadores, junto con sus amigos y aliados, intentarán detener a Thanos, para impedir que se haga con el control de estos poderosos artefactos. ¿Conseguirán detenerle?

LA HEROÍNA LARA CROFT VUELVE A LA GRAN PANTALLA - 'TOMB RAIDER'

Lara Croft (Alicia Vikander) protagoniza otra de las películas que no te puedes perder: Tomb Raider. La heroína de Square Enix vuelve tras muchos años a la gran pantalla, reformulada y en otra piel diferente a la de la tradicional Angelina Jolie. Un ‘taquillazo’ que ya se ha convertido en una de las películas con mayor recaudación de 2018.

La tenaz e inteligente protagonista decide investigar la desaparición de su padre, que lleva 7 años en paradero desconocido, y empieza por ir al último lugar donde se le vio: una tumba en una isla en la costa de Japón, lugar donde comenzará su gran aventura. Y no es en vano que ‘Tomb Raider’ signifique en inglés “Saqueadora de tumbas”.

MELODRAMA PARA LOS AMANTES DEL CINE FRANCÉS - 'LA CASA JUNTO AL MAR'

Si te gusta el cine francés, no querrás perderte 'La Casa Junto al Mar', un drama dirigido por Robert Guédiguian. En él, se narra cómo tres hermanos con vidas muy diferentes (Angèle, Joseph y Armand) vuelven a la casa de su anciano padre, en una pequeña cala de Marsella. Armand es el único de los tres que se había quedado en Marsella para continuar con el negocio familiar, un pequeño restaurante para obreros.

Ese es el contexto que permitirá profundizar en qué es lo que ha quedado en ellos de todos los ideales y valores que aprendieron de su padre tras el paso del tiempo. Nuestros protagonistas mirarán al futuro con escepticismo, pero también con esperanza.

CIENCIA-FICCIÓN, VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL- 'READY PLAYER ONE'

Otra buena opción es la de ver ‘Ready Player One’, película de ciencia-ficción dirigida por Steven Spielberg que está dando mucho de lo que hablar.

Es el año 2045 y nuestro protagonista se llama Wade Watts (Tye Sheridan). A este adolescente le encanta evadirse de la realidad a través de “Oasis”, una utopía de realidad virtual a escala global. Sin embargo, un día el multimillonario creador de esta realidad fallece, dejando su fortuna y el destino de su empresa en manos de aquel que la encuentre, dando lugar a una especie de “búsqueda del tesoro” por el universo que ha creado. Wade se enfrentará a otros jugadores y a despiadados competidores que estarán dispuestos a hacer cualquier cosa, tanto en ‘Oasis’ como en el mundo real, para hacerse con el premio que el creador ha escondido.

UNA CRÍTICA EN STOP MOTION AL ABANDONO ANIMAL - 'ISLA DE PERROS'

El director Wes Anderson vuelve a la animación con ‘Isla de perros’, un filme para todos los públicos y en ‘stop-motion’ que profundiza sobre el abandono animal.

En Megasaki, una ciudad ficticia ubicada en Japón, ha tenido lugar una epidemia canina y el alcalde ha decidido evacuar a todos los perros. Como consecuencia, estos animales son separados de sus dueños y llevados a una isla vertedero a las afueras de la ciudad. Atari Kobayashi, sin embargo, no permitirá que se le separen de su perro Chief tan fácilmente. Este niño emprenderá una gran aventura en hacia la llamada Isla de Perros en busca de su mascota Chief. El perro, por su lado, intentará también escapar junto a sus amigos perrunos.

PARA LOS AMANTES DEL TERROR - 'UN LUGAR TRANQUILO'

No podía faltar un título para los que disfrutan viendo películas de esas que nos hacen sobresaltarnos todo el rato. ‘Un lugar tranquilo’, dirigida y protagonizada por John Krasinski, cuenta la historia de una pareja, Evelyn (Emily Blunt) y Lee (Krasinski), que vive con sus tres hijos en una granja aislada de la civilización al norte de Nueva York. Sin embargo, su vida no es tan corriente como puede parecer en un principio, ya que viven en completo silencio. El motivo: una simple palabra puede suponer la diferencia entre vivir y morir, ya que unas monstruosas criaturas extraterrestres que se guían por el sonido para cazar pueden atraparles en cualquier momento.

La familia, para garantizar su supervivencia, se comunica mediante lenguaje de señas, anda sin zapatos y convive en un absoluto silencio. Recuerda: Si no te oyen, no te pueden atrapar.

CINE ESPAÑOL, BALONCESTO Y MUCHO HUMOR - 'CAMPEONES'

Javier Gutiérrez, protagoniza a Marco, un afamado entrenador de baloncesto que se ve superado por sus problemas personales, llegando a perder su empleo y con él la motivación ante la vida.

Como consecuencia de sus malos actos, Marco acabará por convertirse en el nuevo entrenador de baloncesto de un equipo de personas con discapacidad intelectual, lo que hará que este se plantee cuánto tiene que aprender de sus jugadores. Una perfecta comedia, en la que el reparto conseguirá que pases un rato entrañable en la sala del cine.

UNA HISTORIA DE MADRE E HIJO - 'LA TRIBU'

Si eres de las personas que disfrutaron a través de la pequeña pantalla con Luisma y con Aída como pareja cómica, estás de enhorabuena, porque los actores han vuelto a coincidir como protagonistas -y como madre-hijo- en esta película que seguro que querrás ver: 'La tribu'.

Carmen Machí interpreta a Virginia, una limpiadora de profesión y que como vocación tiene el streetdance. Por su parte, Paco León interpreta a Fidel, un ejecutivo que ha perdido todo lo que tiene, incluida su memoria. Virginia recupera a su hijo Fidel, a quien dio en adopción, y ambos, acompañados por “Las mamis” (el grupo de baile de Virginia), descubrirán aquello que les une como madre e hijo.

ANIMACIÓN, AVENTURAS Y AMOR VERDADERO - 'EL PRÍNCIPE ENCANTADOR'

Para el público más pequeño también tenemos propuestas. Del productor de Shrek, “El príncipe encantador” presenta a Philippe, un príncipe sometido a un hechizo que lo hace irresistible para todas las chicas y que, además, será el culpable de que desaparezca el amor verdadero en el reino si él no es capaz de encontrarlo antes de cumplir 21 años. Con ayuda de Lenore, una cazafortunas a la que lo único que le interesa del guapo príncipe son sus riquezas, ambos vivirán aventuras acompañadas de peligros y enigmas con el fin de poder salvar el reino. Además, si sois fans de la cantante australiana Sia, no debéis desaprovechar la oportunidad de ver su número musical en la película.

UN VIAJE ESPACIO-TIEMPO PARA TODAS LAS EDADES - 'UN PLIEGUE EN EL TIEMPO'

Por otro lado, si vuestros ‘peques’ prefieren películas que no sean de animación, esta es vuestra opción. ‘Un pliegue en el tiempo’ muestra el viaje espacio-temporal de una joven adolescente, Meg, junto con su hermano pequeño Charles y su amigo Calvin. Su objetivo es buscar al padre de los dos hermanos, que está desaparecido.

La directora, Ava DuVernay, aconsejó al público más adulto que se dejase llevar por insitinto aventurero acercándose a su infancia, ya que así podrían disfrutar de la película también ellos. ¿Estáis listos?