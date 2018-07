Disfruta de un festival seguro

Con el FIB en marcha, el Rototom en un chis y el Arenal Sound a la vuelta de la esquina, te traemos las recomendaciones más top para un festival seguro

ALIMENTACIÓN

Seguir cuidando de la alimentación durante esos días es muy importanteasta el más fit come durante un festival comida basura, pero ojo, contrólate. De hecho, 8 de cada 10 enfermedades que adquiere un festivalero podrían prevenirse de esta manera. Nos estamos refiriendo a las más habituales, que son las afecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, enfermedades de transmisión sexual, golpes de calor, intoxicaciones etílicas, lipotimias-, especialmente si las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Es básico fijarse en las condiciones alimentarias de lo que nos llevamos a la boca y optar por alimentos envasados al vacío, los frutos secos, la fruta, etcétera. No hay que olvidarsee ingerir líquidos, y no hablamos de bebidas alcohólicas. Beber agua, zumos o bebidas isotónicas es igual de importante que una correcta alimentación.

PROTECCIÓN

No deberíamos olvidar la protección solar. Elige el protector solar que mejor se adapte a tu tipo de piel y aplícalo reiteradas veces. Vigila el tipo de gafas de sol que usas, por muy monas que sean si no cuentan con la etiqueta CE y con un filtro UV mínimo del 99%, mejor que busques otras. Debes saber que no usar gafas de sol, aumenta el riesgo de envejecimiento de la retina y que está relacionado con un mayor número de enfermedades oculares. Por otro lado, los tímpanos son los grandes olvidados -escoger unos tapones específicos que reduzcan la presión sería lo ideal-. Pueden ser el complemento ideal para tu outfit. Llevar alguna prenda de abrigo, asimismo, nos ayudará a permanecer alejados de los resfriados, aunque siempre se la puedes robar a tu amigo si te ves muy apurado. Recuerda llevar calzado cómodo, unas zapatillas cerradas serán tu mejor aliado durante todo el festival.