Dos jóvenes denuncian en un vídeo el acoso sufrido en un hotel

Todo empezó el fin de semana. Dos jóvenes disfrutaban de sus vacaciones en Magaluf, Mallorca, cuando se vieron rodeadas de actitudes sexistas. Según denunciaron en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter, no solo tuvieron problemas con turistas o camareros, también con el propio empleado de seguridad del hotel en el que se encontraban.

"Estamos en el hotel Barracuda, y hacemos este vídeo porque estamos sufriendo un acoso machista más grande que nuestra cabeza", explican como motivación de esta denuncia pública.

En dos minutos de vídeo, expresan las situaciones vividas con varios turistas franceses en la piscina y con la persona responsable de la seguridad en la zona, quien les dijo que sus hijas no se vestían así.

flipando con el machismo y el acoso en Mallorca pic.twitter.com/0KsZxnnXLY — roses (@carlaquisi) 9 de junio de 2018

"Vamos a la piscina y nos reciben unos franceses al grito de 'guapa, siéntate aquí'. Les hemos contestado y hemos pasado", explica una de ellas. En la cena, más de lo mismo. "Estamos hartas. Hemos vuelto a la piscina y más hombres haciendo lo mismo, tratándonos como perros. Hemos llamado al segurata y hemos hablado con él".

En esta conversación, más problemas para las jóvenes, que relatan que se dirigió a ellas "a las tetas" y asegurando que tenía dos hijas de 15 y 25 años y "nunca se han vestido así". En ese momento, las dos jóvenes muestran su vestimenta, veraniega, y muestran su indignación asegurando que se vestirían como ellas quisieran. "Es junio, no me voy a poner un jersey".

Por último, lamentan que ante este tipo de trato sea difícil que no pasen más cosas. "Luego pasa algo y es nuestra culpa, porque lo vas pidiendo con esa ropa. Si pasara algo este segurata no va a hacer una puta mierda", dicen. "No solo ha sido con los guiris y los seguratas, también con los camareros, con todo el mundo. No entendemos una mierda porque todo el mundo que nos cruzamos nos hace algo". Pero advierten: "No lo vamos a solucionar pero no nos vamos a callar".