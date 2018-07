Dos tuits salvan a 25 niñas indias de la explotación sexual

Dos tuits son los responsables de que 25 mujeres se hayan salvado de ser víctimas de la trata de personas en la India, donde iban a ser explotadas sexualmente. El usuario de Twitter Adarsh Shrivastava viajaba en un tren y su rápida reacción las salvó.

El convoy cubría la ruta entre Muzaffarpur y Bandra (más de 40 horas de viaje) cuando Shrivastava se dio cuenta de la situación: "Estoy viajando en (el tren) Avadh Express (19040). Asiento S5. En mi cabina hay 25 niñas, todas jóvenes, algunas están llorando y se sienten inseguras", tuiteó. En este primer mensaje, además, mencionó al primer ministro del país, Narendra Modi, pero también al Ministerio de Ferrocarriles y Carbón y a su ministro, Piyush Goyal

I am traveling in Avadh express(19040). in s5. in my coach their are 25 girls all are juvenile some of them are crying and all feeling unsecure.@RailMinIndia @PiyushGoyal @PMOIndia @PiyushGoyalOffc @narendramodi @manojsinhabjp @yogi