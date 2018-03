El Chicle dice que iba con su mujer cuando mató a Diana

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confeso de la muerte de Diana Quer, ha implicado a su mujer en el asesinato de la joven de 18 años en agosto del 2016 en una carta enviada a sus padres desde la cárcel. «También entenderme no quiero que Rosario pase por esto. Por eso dije que fui yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejad todo así. No le digáis nada», les escribe. La misiva, escrita el 14 de febrero desde la prisión de A Lama, está incorporada ya en el sumario.

El contenido de la misma sale a la luz poco antes de que el lunes la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie sobre el recurso de la familia de la chica madrileña asesinada contra la desimputación de la mujer de El Chicle, Rosario Rodríguez.