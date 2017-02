¿El virus aviar H5N8 es peligroso para los humanos?

¿QUÉ ES LA GRIPE AVIAR? La gripe aviar es una enfermedad infecciosa originada por el virus de la gripe tipo A o influenza A. Fue identificada por primera vez en Italia hace 100 años. La infección afecta a cualquier ave, aunque algunas especies -especialmente las domésticas- parecen mucho más vulnerables que otras.

RESERVORIOS DEL VIRUS Y CONTAGIO ENTRE ANIMALES. Las aves acuáticas migratorias, sobre todo los ánades y otros patos salvajes, son el reservorio natural del virus y son también las más resistentes a la infección. El virus permanece latente en ejemplares silvestres (puede vivir durante largos periodos de tiempo en el ambiente, especialmente cuando las temperaturas son bajas) y se declara un brote cuando entran en contacto con ejemplares domésticos. El contacto puede ser directo (a través de la respiración) o indirecto (agua, heces, pienso o cualquier otro material contaminado llevado a las granjas). Una vez llega a una explotación avícola e infecta a algún animal, la transmisión suele ser muy rápida.

ZONAS MÁS VULNERABLES EN ESPAÑA. Las regiones por donde discurren las principales rutas migratorias son las zonas donde el riesgo de contagio es potencialmente mayor. En el caso de España, el catálogo ministerial incluye tres espacios en Catalunya (Aiguamolls de l'Empordà, delta del Llobregat y delta del Ebro. Entre otros muchos, también figuran la laguna del Hondo (Alicante), Doñana y los arrozales del Guadalquivir, la bahía de Cádiz, la Albufera de Mallorca, la Albufera de Valencia o las marismas del Odiel (Huelva).

TRANSMISIÓN A PERSONAS: NO TODOS LOS SUBTIPOS SON IGUALES. Hay al menos 16 subtipos del virus de la influenza A, cada uno con una patogenicidad diferente. Todos los casos detectados recientemente en aves en Europa han sido por el subtipo H5N8, muy patogénico para ellas pero no para los humanos. Aunque se han reportado numerosos casos de contagio de aves a humanos, se ha tratado generalmente de los subtipos H5N1 y H7N9. La pandemia por el H5N1 iniciada en Hong Kong en 1997 ocasionó cerca de 400 muertos, la mayoría en el Sureste asiático, incluyendo casos excepcionales de transmisión humano-humano.

H5N8: SIN AFINIDAD CON HUMANOS. No se ha informado jamás de una transmisión en humanos por H5N8. “Los estudios genéticos basados en el análisis de las secuencias de virus completo -explica el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en una nota informativa- muestran que se trata de un virus aviar sin afinidad específica por los seres humanos”. Además, este virus no puede ser transmitido a humanos a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. “No se considera que exista un riesgo para la salud pública, al no haberse dado casos de transmisión de este subtipo a humanos”, sintetiza el Ministerio de Agricultrua..

EL EPISODIO EN EUROPA. Los primeros casos del actual episodio de gripe aviar en Europa se notificaron en febrero del 2016 en granjas de tres voivodatos (provincias) de Polonia y poco después se informó de diversos casos en Irlanda, aunque en aves silvestres. Fue sin embargo a partir del pasado octubre, coincidiendo con la migración otoñal, cuando la gripe casi alcanzó carácter de epizootia: desde el 28 de octubre de 2016, cuando se encontró un cisne afectado en Hungría, se han notificado en Europa 781 focos en aves domésticas, 38 en aves cautivas y 972 en aves salvajes. Se ha localizado en prácticamente todos los países de la UE, desde Portugal hasta Grecia y Suecia.

DEL GANSO DE PALENCIA A LA CIGÜEÑA DEL EMPORDÀ.En el caso de España, los primeros casos notificados fueron dos gansos silvestres que fallecieron el pasado 12 de enero en una laguna de la Nava de Fuentes, en Palencia, y una cigüeña fallecida la semana pasada en los Aiguamolls de l’Empordà. El brote de Sant Gregori, en la comarca del Gironès, es el primero que afecta a aves domésticas de una explotación comercial. Nunca se había detectado en España ningún caso de mortalidad con el virus actual (H5N8).