Encuentra la tercera persona escondida en esta foto que se ha hecho viral

Las redes sociales es uno de los mejores lugares donde encontrar imágenes con efectos ópticos que resolver. Se hacen virales y se comparten para que todos los amigos intenten poner a prueba sudestreza visual.

En este caso, la imagen que mostramos (arriba) parece ser antigua. En blanco y negro, donde se puede ver una pareja de espaldas a la cámara mirando a un lago. Lo que la hace más extraña es la forma del árbol que rodea la instantánea, que parece dar una sensación de romanticismo y a la vez tenebrosidad.

Aunque pueda parecer que solo haya dos personas en la imagen, se puede apreciar a una tercera persona si te fijas en los detalles y prestas atención al conjunto de la fotografía. Tal vez, no sea exactamente una persona y se trate de una ilusión óptica... ¿Quieres saber dónde está? ¿Eres capaz de encontrarla?

Si todavía no habéis conseguido descubrir el truco, os dejamos la solución al final del texto. Cuando la encontréis no podréis dejar de verla.

EL JUEGO DE LOS GRANOS DE CAFÉ

Si no has tenido suficiente, intenta encontrar la cara de un hombre entre estos granos de café. Es un test para ver el desarrollo cerebro-visual.

Si has localizado la cara en menos de tres segundos el hemisferio derecho de tu cerebro está más desarrollado de lo normal. Si has tardado entre tres segundos y un minuto, estarías dentro de la media. Pero si te ha costado más de un minuto o no lo has logrado, necesitas practicar más la observación y ejercitar tu cerebro.

En cualquier caso la solución para que no te quedes con la intriga es encontrar la cara del hombre calvo situado en la parte izqiuerda inferior de la fotografía, se puede ver su nariz, sus ojos y su frente.

RETO DE PERSPECTIVA

Por último, un reto de perspectiva más complicado. Aseguran que solo el 1% de la población consigue encontrar el asesino oculto en esta ilustración.





En la imagen se puede ver a un hombre preparándose para un duelo, mientras que un grupo de personas presentes lo mira, pero ¿dónde está su adversario?

El truco está en fijarse en las ramas de los árboles que conforman la figura del adversario invisible situado justo detrás.

LA SOLUCIÓN DEL PRIMER EFECTO ÓPTICO

La respuesta de la primera imagen es que la tercera persona es unbebé, con las ramas de los árboles y el terreno se dibuja una criatura acostada.