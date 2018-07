'Eres una caca', el proyecto que señala a los machistas con humor

Lula Gómez confronta el machismo con mucho humor. A través de la serie 'Eres una caca', trata de humillar al interlocutor "hasta que le exploten los oídos". Se trata de breves vídeos en stop motion que denuncian la misoginia de los protagonistas. La sentencia de La Manada, el aborto o el propio feminismo son algunos de los temas que trae en un formato divertido y que cuenta con colaboraciones de la talla de Leticia Dolera o Malena Pichot. Su próximo objetivo, el dúo Casado-Rivera. "Dame diez minutos", dice bromeando la codirectora de la Academia de Animación.

El proyecto, que apenas lleva unos meses en marcha, ya es un éxito especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 100.000 seguidores.

Entre los vídeos más vistos, un claro mensaje a La Manada. "No somos monstruos, nos gusta follarnos a una tía entre amgigos. Nada más. Lo normal, lo que vemos en las pelis porno. Si no quería, no nos hubiera hablado desde un principio. No hay quien las entienda". Automáticamente, las cinco cacas acaban aplastadas de un pisotón.

No son monstruos. Saben que pueden disponer de cuerpos de mujeres para su placer sea como sea. Como aprendieron en las porno. pic.twitter.com/URAKh3ePrE — Eres una Caca (@Eres_Una_Caca) 22 de mayo de 2018

¿Por qué utilizar el humor? "Cuando el interlocutor es un necio misógino, lo único que quiero es humillarle hasta que le sangren las neuronas por los ojos. Y reconozco que antes solía hacer esto, pero es una tarea desgastante, poco gratificante y probablemente causante de futuras úlceras", explica la autora a EL PERIÓDICO. Así que gracias al humor trata de desconectar a su interlocutor y reírse "muy fuerte" de él. "En su cara".

Inspirada por otras mujeres como Malena Pichot, Lula canaliza su energía y su paciencia en cosas que merecen la pena, y no en gente que no piensa. "Porque en sus mentes nada va a cambiar, esté yo criando mis propias úlceras de rabia o escupiendo de risa sobre el café del señoro en cuestión", explica. "Así que mi intención no era ser suave o amable con las personas machistas, sino desconcertarlas haciendo algo que se nos tiene vedado a las señoritas de bien: reírme obscenamente en sus gafas".

Para desarrollar esta idea ha contado con diferentes colaboraciones. Entre ellas, la de la actriz y directora Leticia Dolera. "Qué pesada estás con eso del feminismo, por favor. Ya no se puede ni hablar contigo", dice su caca. "Ya no quieres quedar con nosotros. Y esas amigas nuevas que te has echado, son todas lesbianas. No sé, antes eras más simpática".

El sueño de mi vida hecho realidad: PONERLE VOZ A UNA CACA.@Eres_Una_Caca pic.twitter.com/uxMG8cnhDc — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 2 de mayo de 2018

'Eres una caca' unifica el mensaje feminista de diferentes lugares, tanto en España como en Latinoamérica. Y aunque la identificación es global, cada cultura tiene sus matices. En el caso del debate sobre el aborto, Lula plasma a una caca que habla de los derechos de la criatura que vive en ese cuerpo. "Me da igual lo que diga la ciencia de que no es una persona hasta que no tenga el sistema nervioso central desarrollado. ¡Patrañas! No al aborto. Yo soy provida. Si las mujeres se mueren no me importa... Se lo merecen", dice esta caca.

Ninguno de tus argumentos contra el aborto es válido más que para tu propia decisión de no abortar. Vos no abortes, pero #AbortoLegalYa pic.twitter.com/8yOLhxyrce — Eres una Caca (@Eres_Una_Caca) 24 de febrero de 2018

"Sería ingenuo y peligroso pretender que el machismo es igual de grave en todos lados. Pero lo que sucede en los capítulos no es más que la prueba de lo que las feministas vienen diciendo hace tres siglos: la violencia hacia las mujeres no es una suma de casos aislados, se trata de un sistema de dominación y explotación: el patriarcado".

Esta semana ruedo nuevo capítulo! Mientras tanto, subo aquí este clásico... A cuántas de vosotras pretendieron insultarlas llamándolas feminazis? 😂💩#eresunacaca pic.twitter.com/uCgFaMCjLy — Eres una Caca (@Eres_Una_Caca) 18 de junio de 2018

¿Qué personaje merece una caca en España? "La aún no formada—pero espérate diez minutos— dupla Pablo Casado - Albert Rivera. El Doc Emmett Brown del mal que quiere regresar al aborto de 1985, y el que no sospecha que al proclamarse como líder del feminismo terminará autoeliminándose", concluye.