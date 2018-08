Esta es la hora ideal para tener sexo según un estudio

Nuestro estado de ánimo depende mucho del día o de la época que estemos viviendo. No es lo mismo tener que madrugar para ir a trabajar, que tener que madrugar para irte de viaje a Bali porque acaban de empezar tus vacaciones. Así, según ha explicado y demostrado una investigación publicada en Plos One, cada hora del día está relativamente relacionada con un estado anímico en concreto y, por ello, hay ciertas actividades que es mejor hacer en unos horarios en particular. El cuerpo va modificando sus reacciones según el día va transcurriendo y en ese recorrido hay una hora especialmente ideal para el sexo: las diez de la noche.

La investigación que ha especificado esto se basa en más de 800 millones de tuits que se han ido estudiando durante cuatro años y que muestran cómo en 24 horas hay variaciones cognitivas e emocionales: “Estudiamos los cambios temporales en la expresión promedio de los rasgos psicológicos de la población general revelando un fuerte ritmo diurno en la mayoría de las variables”, aseguran los investigadores. De esa manera, fue posible relacionar dos sustancias químicas que son clave para el cuerpo —el cortisol, la hormona del estrés y la serotonina, neurotransmisor que regula nuestro cerebro— con los patrones diarios de las personas.

