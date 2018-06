Facebook cedió a los fabricantes de móviles los datos de sus usuarios

Facebook vuelve a estar en el ojo del huracán, solo dos meses después de que su fundador compareciera ante el Congreso de Estados Unidos para defenderse del escándalo de Cambrige Analytica, la consultora política ligada a la campaña de Donald Trump que explotó la información de más de 80 millones de usuarios de la red social sin su consentimiento. Esta vez el problema se deriva de los acuerdos que habría firmado durante la pasada década con decenas de fabricantes de móviles para compartir los datos de sus usuarios y los amigos de estos. Una revelación que ha puesto en duda la honestidad de la compañía y sus políticas de privacidad, supuestamente concebidas para proteger a los usuarios.

Según ha publicado The New York Times, la empresa de Mark Zuckerberg cerró acuerdos comerciales con 60 fabricantes de móviles, una lista que incluye a todos los grandes, desde Apple a Samsung, Blackberry o Microsoft. Esos acuerdos le permitieron expandir su presencia en los dispositivos móviles, pero a un precio elevado para la privacidad de sus usuarios, ya que, según el Times, permitió a algunos fabricantes que accedieran a la información personal de todos ellos. Desde su estatus civil, a su religión, sus inclinaciones políticas, sus intereses o los eventos a los que se apuntaron. No solo eso, también les dio la llave para que accedieran a los datos de sus amigos aunque no contaran con consentimiento para hacerlo.

«Es como si un cerrajero instala cerrojos en las puertas, y luego les da las llaves a sus amigos para entren y hagan con tus cosas lo que quieran sin pedirte permiso», le dijo al diario neoyorkino Ashkan Soltani, un exfuncionario de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de EEUU.

RESCINDIR CONTRATOS // Facebook anunció en abril que está poco a poco rescindiendo los contratos que mantenía con los fabricantes de móviles. Y en respuesta a estas últimas informaciones, sostiene que en los acuerdos comerciales se restringió estrictamente el uso que todos ellos podían hacer de los datos, circunscrito a ofrecer versiones de la «experiencia Facebook». «La información de los amigos, como las fotos, solo se puso a disposición de los fabricantes cuando la gente decidió compartir esa información con sus amigos», dijo la compañía.

Con más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, Facebook no ha tenido demasiados problemas para capear hasta ahora las controversias que le persiguen. Ni siquiera después de que tomaran cuerpo en las redes las llamadas para darse de baja de la aplicación. En el primer trimestre de este año, sus ingresos aumentaron un 49% respecto al 2017.