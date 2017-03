Facebook pone en marcha un protocolo para combatir las 'noticias falsas'

Facebook ha comenzado a marcar las ‘fake news’ (noticias falsas) como prometió Mark Zuckerberg a finales del 2016 para combatir la desinformación y, sobre todo, la difusión de bulos interesados por la red. Los enlaces compartidos en los muros de esta red social llevarán un mensaje de advertencia, con enlaces que explican el porqué de esta etiqueta que pone en cautela al usuario.



La herramienta ha sido discretamente introducida en Estados Unidos. Los usuarios de Facebook pueden marcar una publicación como ‘fake’, y aparecerá la etiqueta ‘disputed’ con un signo de exclamación debajo de ese enlace o información para advertir a otros usuarios cuando al menos dos organizaciones que se han comprometido achequear los contenidos de la plataforma – como Snopes, ABC News, Associated Press y Politifact – coincidan en catalogar ese enlace como inverosímil, fraudulento o, cuanto menos, de dudosa credibilidad.

SÁTIRA POLÍTICA

Uno de los principales escollos que se encontrará este nuevo protocolo serán las webs de noticias y entretenimiento con un alto contenido de sátira política y social. Es el caso, por ejemplo, del 'Seattle Tribune'. Hasta que dos plataformas diferentes no chequeen la información, sus informaciones en clave de humor circularán sin la etiqueta ‘disputed’.

Facebook is flagging links to fake sites now, looks like: pic.twitter.com/N7xaWDkdYA