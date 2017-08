Fallece Luis de Marcos, luchador por la eutanasia

Luis de Marcos, el enfermo de esclerosis múltiple que pidió ayuda social para morir dignamente y hacer que los partidos legalizasen la eutanasia, falleció ayer.

De Marcos era un madrileño de 50 años, enfermo desde hacía diez, a quien su enfermedad tan solo le permitía mover el cuello y la cabeza. Inició una campaña en las redes sociales dirigida a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias en la que reclamaba el derecho a poner fin a su vida dignamente.

Denunció que las leyes le «obligaron» a pasar por un «calvario». «Los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado me hacen desear abandonar este mundo ya, pero la legislación española no me lo permite», sentenciaba De Marcos. No quería someterse a un «ensañamiento terapéutico cruel» y lamentaba que esa decisión no estuviera en sus manos, sino en la del médico.

En los últimos meses, la movilidad de su cuerpo se había reducido aún más, hasta el punto de que su mujer, Asun, describió sus últimas horas como un «infierno».

CARTA DE DESPEDIDA // Antes de morir, de Marcos escribió una carta que pidió a su mujer que hiciera pública, y que ayer dio a conocer la Ser. En la misma, dijo creer que «venimos al mundo con alguna misión» y «a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos». Tras ello, concluyó que muere teniendo «conciencia de que el mínimo exigible a una sociedad desarrollada y civilizada es el derecho al suicidio asistido», y exigió que sea una realidad en el futuro.