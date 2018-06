Los falsos mitos sobre cómo dar negativo de alcoholemia

Sales de fiesta y, a la hora de volver a casa, explicas a tus amigos que no estás para coger el coche. Propones volver andando o llamar a un taxi. Pero tu amigo más avispado, aquel que tiene una solución para todo –aunque un tanto cuestionable– te dice que no hay problema en coger el coche, siempre y cuando bebas una importante cantidad de agua antes de empezar a conducir o des un par de vueltas corriendo a la calle. Lo miras extrañado, pero le haces caso. Y de nada sirve, pues cuando empiezas a conducir notas el efecto del alcohol más latente que nunca en todos tus sentidos.

No eres el único. Aun sabiendo el problema que existe cuando se combina alcohol y conducción, aun conociendo el grave peligro al que te expones a ti mismo, a las personas que te acompañan en el coche y al resto de usuarios de la carretera, este tipo de situaciones siguen ocurriendo y más a menudo de lo que nos pensamos. He aquí un listado de falsos mitos que se creen definitivos para no dar positivo en los controles de alcoholemia: