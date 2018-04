La familia Quer encabeza una marcha en favor de la prisión permanente revisable

Decenas de personas se han manifestado este sábado en Madrid, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, bajo el lema En repulsa de los crímenes y la no derogación de la prisión permanente revisable.

"Somos ya más de tres millones de ciudadanos que queremos proteger a nuestros hijos. La ley está vigente y la ley se mantendrá", ha señalado el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, durante la concentración.

En este sentido, ha añadido que la prisión permanente revisable, que es una ley vigente en los países "más avanzados" de Europa, da respuesta a la necesidad de protección ante un tipo de criminales que "sistemáticamente reiteran su actividad delictiva".

Para el padre de Diana Quer, la prisión permanente revisable tiene la virtud de garantizar que el reo pueda reinsentarse en la sociedad una vez que esté rehabilitado "de modo efectivo". Así, ha destacado que es "de sentido común" tener una ley que ampare a los españoles de este tipo de delincuentes.

Críticas por el "silencio" de algunos partidos

Asimismo, Juan Carlos Quer ha pedido a los partidos políticos que se oponen a esta ley que "al menos" planteen una solución alternativa. "Solo he recibido silencio de ellos. No debemos seguir poniendo cadáveres encima de la mesa de víctimas inocentes para que nuestra clase política reacciones", ha manifestado.

La prisión permanente revisable tiene, en su opinión, la "virtualidad" de evaluar de un modo objetivo la rehabilitación efectiva del reo y el arrepentimiento, así que por ello pide que se mantenga.

En la misma línea, la madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, ha explicado que dicen "sí" a la prisión permanente revisable para proteger una sociedad que "merece una seguridad". "Tenemos que levantar la voz porque los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos", ha indicado.

Igualmente, López-Pinel ha afirmado que no van a dejar la lucha "nunca" y que van a seguir poniendo en valor la vida de tantas víctimas a las que les han "arrebatado su vida de forma tan injusta".

Por su parte, la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, ha subrayado que toda la sociedad debería estar presente en la manifestación, porque "todo el mundo tiene hijos, nietos y familia".

Además, Bermúdez ha criticado el trato que han recibido en el Congreso de los Diputados. "Nos sentimos bastante mal, fue una vergüenza, una falta de respeto, si quieres derogar la ley no seas tan mala persona de hacer el feo y el vacío que nos hicieron", ha defendido.

Durante el acto, la madre de Sandra Palo ha apuntado que si hubiesen estado bien las leyes "no habría tantos crímenes" y ha asegurado que prefiere que hubiesen matado a su hija en el atentado del 11-M porque "no hubiese sufrido la forma tan cruel como la mataron". "Eso no lo merece ni el peor animal, eso lo hicieron por puro placer", ha lamentado.