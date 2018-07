Fútbol y violencia machista: Si ellos pierden, ellas pierden

Si ellos pierden, ellas pierden. Un estudio elaborado por el Centro Nacional para la Violencia Doméstica británico concluye que la violencia machista aumenta un 26% en Inglaterra cuando juega su selección y llega a alcanzar el 38% si pierden.

En el estudio se menciona también que indiferentemente del resultado del partido, al día siguiente del juego, la violencia machista también es más común, concretamente un 11%. Este informe, que pretende concienciar a la sociedad británica del notable incremento de la violencia machista durante el Mundial de Fútbol, ha sido publicado en varias redes sociales junto a una poderosa imagen creada por la compañía J. Walter Thompson London.

La Cruz de San Jorge

La imagen muestra medio rostro de una persona maltratada en el que la sangre forma la cruz de San Jorge, un símbolo que aparece en la bandera del país, en sus labios.

#DomesticViolence in England increases 26% when we play, 38% if we lose. Ahead of the #ENGvBEL game tonight this work from @JWT_London for @_NCDV speaks for itself. pic.twitter.com/Bx9jk2HCYT