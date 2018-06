Gabriel Cruz: el juez levanta el secreto de sumario

El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha decretado el levantamiento total del secreto del sumario de la causa seguida por la muerte del menor Gabriel Cruz, de forma que a partir de este miércoles todas las partes tendrán acceso a las diligencias restringidas desde el inicio del procedimiento.

Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, en el que se ha detallado que el auto por el que se levanta el secreto sumarial se ha notificado a las partes a través de medios telemáticos, si bien estas deberán acudir a la sede judicial para acceder al contenido de las actuaciones.

Cabe recordar que las partes ya avanzaban el levantamiento del secreto sumarial, al menos de manera parcial, el pasado lunes después de que el magistrado Rafael Soriano los citara para tomar de nuevo declaración a la autora confesa del crimen Ana Julia Quezada, quien se negó a contestar a las preguntas del juez por recomendación de su defensa hasta que se conocieran los autos.

INFORMES DE LA AUTOPSIA

Entre las diligencias practicadas, se encuentran los informes periciales en relación a la autopsia, las escuchas policiales, los informes toxicológicos y otras pruebas encaminadas a esclarecer el crimen por el que la única acusada se encuentra investigada por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.

El representante de los padres de Gabriel, el letrado Francisco Torres, aseguraba el lunes que "no tiene el menor sentido" que el sumario siguiera bajo secreto al "igual que no tiene sentido citarnos a declaraciones de testigos u hoy para escuchar a gente que ha declarado con antelación sin conocer qué han declarado, lo que imposibilita poder pensar en que puede haber o no contradicciones".

Para Torres era "previsible" que la sospechosa, quien permanecerá de momento en la prisión de Almería pese a haber interesado su traslado a otras cárceles, "no declarara" en este nuevo llamamiento y ha urgido el acceso a las actuaciones, lo que ya ha solicitado anteriormente.