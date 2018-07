Hallados muertos un matrimonio y sus hijas de 3 y 5 años en Tenerife

Nuevo posible drama de violencia machista. Los cadáveres de una mujer y de sus dos hijas pequeñas han sido localizados este lunes en una vivienda en el municipio de La Orotava (Tenerife), según han informado fuentes de la Guardia Civil. También ha aparecido muerto el esposo y padre de las niñas. Algunos medios, citando a fuenets de la investigación, apuntan a que el hombre, de 60 años, habría matado a su mujer y a las niñas, de 3 y 5 años, y posteriormente se habría quitado la vida, según ha adelantado 'La Opinión' de Tenerife.

No obstante, los primeros indicios apuntan a que los cadáveres no tienen signos de violencia, informado Efe. Además, la Guardia Civil ha hallado una nota manuscrita en la vivienda. El alcalde del municipio, Francisco Linares, ha indicado que se desconoce quién escribió la nota y que no se puede adelantar ninguna hipótesis. Ha señalado que al parecer no hay señales de disparos y ha destacado que se está a la espera de que la jueza proceda al levantamiento de los cadáveres.

La familia cuyos cadáveres han aparecido hoy en Tenerife era "normal", sin denuncias previas por violencia de género, y habían estado ayer en una fiesta junto a sus hijos, dos niños de 3 y 5 años, indicó el alcalde.

El alcalde indicó a los medios de comunicación que no se puede aún adelantar ninguna hipótesis y se debe esperar a que la Guardia Civil realice su trabajo y lo haga "con toda la cautela".

A su vez el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la localidad, Narciso Pérez, precisó que hacia las 12.30 horas la Guardia Civil recibió una alerta en la que informaba sobre estos hechos y al acceder al interior de la vivienda, situada en la calle Cruz de los Martillos, encontró los cuatro cadáveres.

La zona ha sido totalmente acordonada por respeto a la intimidad de los familiares y para facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad, que prosiguen las diligencias para esclarecer los hechos, añadió el edil.