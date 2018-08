Un hombre intentó matar a su esposa estrellando una avioneta contra su casa

La tranquilidad que reinaba en la localidad de Payson (Utah, EE.UU.) se vio interrumpida de la forma más violenta y hasta cinematográfica en la tarde del lunes.

Uno de los residentes, identificado como Duane Youd de 48 años, se subió a una avioneta y a toda velocidad la estrelló contra su casa confiando en matar a su esposa. Por fortuna, la mujer y el hijo menor de ambos lograron escapar de las llamas y sobrevivieron al ataque de Youd, informó a medios de comunicación locales la sargento del Departamento de Policía de Payson, Noemi Sandoval.

De las investigaciones policiales se desprenden que la nave pertenece a la compañía para la que Youd había trabajado en el pasado.

Asimismo, Youd -quien murió en la colisión- había sido arrestado el domingo después de que varios vecinos denunciaran que había agredido físicamente a su esposa, Sandy Youd, aunque fue puesto en libertad tras depositar una fianza de 1.850 dólares, según la ficha de detención.

Voló 30 kilómetros para matarla

En cuestión de horas, Youd fue a un aeropuerto a menos de 30 kilómetros de su casa y manejó la avioneta directamente hacia su barrio para estrellarlo contra su domicilio, explicó el agente Spencer Cannon, de la oficina del sheriff del condado de Utah.

Las fotos y vídeos que aparecen en las redes sociales muestran los restos del aparato, parcialmente carbonizado, y las quemaduras que sufrió la fachada y el garaje del inmueble del matrimonio.

Pilot dies after plane crashes into a house in Utah. Police confirmed a pilot died after a small plane crashed into a house in Payson, Utah pic.twitter.com/YNcLEBXhOc — Sherman (@Shermanbot) 13 de agosto de 2018

Here’s a look from @KSLChopper5 of the plane crash this morning in Payson. Police tell us the pilot was killed but the people in the home are ok. pic.twitter.com/8tFHhWon7M — Randall Jeppesen (@RJENEWS) 13 de agosto de 2018

Youd ya tenía antecedentes de violencia doméstica y había acordado recientemente con el juez asistir a sesiones de terapia matrimonial durante seis meses.

La localidad de Payson cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes y está situada a unos 95 kilómetros al sur de Salt Lake City, la capital de Utah.

Este suceso ocurre días después de que un hombre robara un avión vacío en el aeropuerto de Seattle (Washington, EE.UU.), uno de los más concurridos del país, para supuestamente suicidarse estrellándolo.

En ese caso, el autor del robo fue Richard Russell, de 29 años y que trabajaba desde hacía tres años y medio en la compañía Horizon Air, subsidiaria de Alaska Airlines, como personal de tierra, ayudando con el transporte del equipaje.