Hortensia Herrero y Tonny Cragg inauguran la exposición Seis esculturas

La presidenta de la Fundación Hortensia Herrero ha inaugurado esta noche la Exposición ‘Seis Esculturas’ de Tony Cragg, que se ha instalado en la Ciutat de les Arts i les Ciencies de València. “Es una satisfacción traer esta exposición a València y cumplir con uno de los objetivos de la Fundación Hortensia Herrero, el de compartir la sensibilidad artística y cultural con todos. Ojalá esto nos ayude a aprender a entender el Arte, a valorarlo, a amarlo”, explicó Hortensia Herrero.

La presidenta de la Fundación que impulsa esta muestra explicó que entre la obra de Toiny Cragg y ella se produjo “un flechazo. La primera vez que vi una obra suya me impactó, pero cuando me decidí a comprarla, ya estaba vendida. Poco tiempo después encontré una pieza muy similar a aquella y entonces ya no se me escapó”.

En su discurso de inauguración, Hortensia Herrero recordó que esta inauguración toma el relevo de la realizada el año pasado por Manolo Valdés. “Hemos querido repetir la idea del 2017 y hacer una exposición temporal de un artista excepcional, reconocido a nivel internacional, aquí en la Ciutat de les Arts i les Ciències. En estos momentos, Tony Cragg tiene una exposición que acaba de inaugurar en Park Avenue en Nueva York. Por suerte, los valencianos no tenemos que desplazarnos para conocer la obra del artista, sino que tenemos aquí en València una representación de su obra para que sean los Neoyorquinos los que vengan aquí a verla”, explicó.

De esta forma, València se posiciona nuevamente como foco de atracción turística y cultural. “La Ciutat de les Arts i les Ciències celebra la llegada de esta nueva exposición de la Fundación Hortensia Herrero y abre, un verano más, una ventana al arte en Valencia al aire libre”, explicó Enrique Vidal, director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, entorno que acoge esta muestra de esculturas.

Hortensia Herrero comprará una escultura

Como el año anterior, la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero se ha comprometido a adquirir una de las obras: “Me comprometo a adquirir una de las esculturas y donarla a la ciudad como un legado de esta exposición, para adornar València y hacerla aún más bonita si cabe. Ya sabemos dónde va a ser ubicada: en una pequeña isleta que hay en uno de los extremos del puente de Monteolivete, un espacio que parece diseñado para una de sus esculturas. Como valenciana, quiero darle las gracias al alcalde por su visto bueno y las facilidades que ha puesto”. Además, Hortensia Herrero aprovechó para desvelar que a esta exposición la seguirá una más el año que viene y cerrará un ciclo de tres años.

La inauguración ha tenido lugar esta noche en un acto que ha reunido a más de 400 invitados. Ha estado presidido por la propia Hortensia Herrero y por el artista, Tony Cragg. El artista británico agradeció a Hortensia Herrero “el cariño que me ha mostrado y el interés por mi obra. Es un verdadero honor que haya una exposición temporal de mi obra en una ciudad como València. Ha quedado muy bonita. La Ciutat de les Artes i les Cièncias es un buen entorno para poner mi obra. Yo creo que se ha creado un diálogo muy positivo entre mi obra y la arquitectura de este lugar que desafía a la gravedad. Y el reflejo de mis esculturas en el agua es algo también muy interesante. Espero que los valencianos y los visitantes disfruten de la exposición”.

Espectáculo de agua

La inauguración de la exposición se cerró con un espectáculo de agua, luz y sonido. “Pero la Fundación Hortensia Herrero quiere que no solo nosotros disfrutemos hoy estas fuentes. Queremos hacerlo extensivo a toda la sociedad, que todo el que quiera pueda recrearse con este espectáculo. Este espectáculo se podrá seguir contemplando todos los jueves, viernes y sábados (además de las vísperas de festivos) a las 23 horas hasta el próximo 1 de septiembre”, anunció la presidenta de la Fundación.

La exposición de esculturas del artista Tony Cragg llega a los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències de la mano de la Fundación Hortensia Herrero. Hasta el 4 de noviembre de 2018 se podrán ver seis esculturas, tres de ellas realizadas expresamente para esta exposición, en distintos enclaves del complejo: “La parte más excitante de mi trabajo es cuando tienes una idea de hacia dónde quieres ir y finalmente llegas a un resultado totalmente distinto que no fuiste capaz de anticipar. Mis esculturas tienen muy diversos puntos de vista, tienes que darles la vuelta para verlas completamente”, explica Cragg sobre su obra.

Cuatro esculturas se sitúan sobre el agua en diversos estanques del recinto, algo inédito ya que este artista nunca había expuesto sus obras en una lámina de agua. Están realizadas en diversos materiales como el bronce, el acero y la fibra de vidrio. En cuanto a sus dimensiones, algunas sobrepasan los seis metros de altura y las 4 toneladas de peso: “Los materiales son muy importantes en mi trabajo. Yo pienso a través los materiales. Si trabajas con los materiales, forzando los materiales, cambiando los materiales, encontrarás un camino que nadie más ha recorrido”, indicó el artista inglés.

Tony Cragg, que al mismo tiempo que en Valencia tendrá una gran exposición en las calles de Nueva York, está considerado el referente del resurgir de la escultura británica de los 80 y uno de los más icónicos, lo que le ha hecho merecedor de todo tipo de galardones internacionales. Su trabajo se caracteriza por el uso de muy variados materiales como son la piedra, la madera, el aluminio, el bronce, el acero o el plástico que convierte en formas orgánicas.

Fundación Hortensia Herrero

La Fundación Hortensia Herrero es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión fundacional es recuperar, compartir y desarrollar la sensibilidad artística y cultural en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Presidida por Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, hasta la fecha ha tenido actuaciones en el mundo de la rehabilitación de edificaciones histórico-religiosas, en el del arte y en el de la danza. Esta exposición temporal es la segunda realizada por la Fundación, tras la instalada en 2017, a cargo de Manolo Valdés.