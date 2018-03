La huelga feminista en España, en los principales medios internacionales

Los medios internacionales más importantes han llenado sus portadas de fotografías y noticias relacionadas con el Día de la Mujer y sus manifestaciones en todo el mundo La protesta estaba convocada en más de 70 países pero fue la España el que centró buena parte de la atención también fuera de nuestar fronteras. "Histórica" y "sin precedentes" son algunos de los calificativos para definirla.

El diario francés Le Monde calificó la movilización de "victoria". También en el país galo 'Libération' habla de una "huelga sin precedentes" en España.

El periódico británico The Guardian señalaba el dato de 5,3 millones de trabajadoras y trabajadores secundando los paros. Este mismo medio recuerda que las movilizaciones tienen como objetivo acabar con "la vieja cultura machista de España".

#DiaDeLaMujer ... en @guardian.... Ojalà estuviera allì! Salud desde #London More than 5m join Spain's 'feminist strike', unions say https://t.co/YN8UyBHBcb