Una joven denuncia una agresión sexual por parte de dos chicos en Pontevedra

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Pontevedra investiga la denuncia presentada por una joven de 19 años que asegura haber sido agredida sexualmente por dos chicos que la asaltaron en el portal de su casa.

Según han confirmado a Efe fuentes policiales, la denuncia fue presentada el pasado viernes y en ella la joven relató un episodio sucedido horas antes, a lo largo de la madrugada.

En su relato, la víctima afirma que dos chicos que llevaban la cara tapada la abordaron cuando entraba en su domicilio de la ciudad de Pontevedra, y la sometieron a una serie de tocamientos en sus partes íntimas, llegando a sacarle la ropa interior.

La joven evitó ser violada gracias a la resistencia que opuso, defendiéndose a patadas de sus agresores, quienes terminaron golpeándola en el pómulo y en el labio, heridas por las que fue atendida en un centro de salud de la ciudad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de localizar a los autores de esta agresión sexual.

La víctima difundió ayer a través de sus redes sociales una imagen en la que muestra las heridas que sufrió en la cara y ha relatado que los dos chicos "me cogieron, me forzaron y me pegaron".

Ha añadido que tenían acento "andaluz o canario", pero que "no lo pude diferenciar".