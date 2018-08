Una juez entrega a una niña de 5 años a su padre, denunciado por abusos

El juzgado de instrucción número 6 de Fuenlabrada ha acordado que una niña de cinco años sea entregada a su padre, denunciado por supuestos abusos sexuales a la pequeña y que ha sido citado como investigado en septiembre. «Entregué a mi hija ayer a las ocho de la tarde en el anterior domicilio familiar porque hasta ahora sigo respetando las decisiones judiciales», afirma la propia madre. Su objetivo es visibilizar la desprotección infantil.

El auto de la magistrada María Dolores Nortes, fechado el pasado 26 de julio, acuerda no aplicar ninguna medida cautelar como pedía la madre de la menor, que había presentado una denuncia por abusos hacia la niña 10 días antes. «La primera denuncia que interpuse a mi ex fue sobreseída provisionalmente por falta de pruebas, pero ahora he aportado unos informes realizados por psicólogos especialistas en abusos a menores y no ha servido de nada», explica, que no alcanza a entender el fallo de la jueza. También ha entregado un vídeo en el que la niña explica los abusos sexuales sufridos. «Los documentos aportados son explícitos y espeluznantes», puntualiza.

COMPORTAMIENTOS EXTRAÑOS // La madre inició un proceso de divorcio en septiembre del 2015 tras sufrir, según ella, violencia psicológica por parte de su entonces pareja y detectar que su hija, una niña etíope adoptada por ambos dos años antes, tenía unos comportamientos extraños. Esto le hizo sospechar que podría estar sufriendo abusos sexuales.

Con la formalización del divorcio en marzo del 2017 no acabó el calvario relatado por la progenitora, pues un informe encargado por el juez a los servicios psicosociales determinó que la niña estaba sufriendo el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) por parte de la madre y consideró conveniente otorgar la custodia al padre. La situación de la menor, según la versión de la madre, empeoró. «Ese síndrome suele presentar al padre como una víctima y a la madre como una arpía. Nada más lejos de la realidad. Ojalá mi hija tuviera un padre maravilloso, pero no es el caso», cuenta la afectada.