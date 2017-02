Kase.O, el clímax de un 'comeback'

Había tantas ganas de Kase.O que a los seis minutos de retraso del inicio ya gritaba el público como cuando Rihanna se retrasa una hora y veinte. El rapero zaragozano no se hizo esperar demasiado y, precedido por su viejo aliado el DJ y productor R De Rumba, saltó al escenario con ganas de bordarlo. "Voy a rapear todavía mejor que en 'El círculo'", dijo. Y no, no fue una sobrada.

Bien apoyado por el ascendente MC El Momo, el miembro de Violadores Del Verso repasó con perfección vocal casi insultante el repertorio de un disco, 'El círculo' (2016), sobre emerger de la depresión y el bloqueo creativo y adquirir plena conciencia de todo lo bueno que te rodea. Esta primera exhibición en Razzmatazz (hoy, sábado, vuelve a actuar, de nuevo con entradas agotadas) tuvo sabor a clímax de un 'comeback'.

La variedad de estilos del álbum, de producción no tan hardcore ni rapera como podía esperarse, hizo imposible cualquier asomo de monotonía. El humor también podía variar de tema a tema: hubo ráfagas de amargura ('Triste'), agria dulzura ('Guapo tarde'), amor puro, el único amor que es amor ('Amor sin cláusulas')… Los fans parecen haber abrazado los nuevos sonidos y la muestra de vulnerabilidad de su héroe; corearon cada tema a lo loco, como si fuera un gran éxito de Doble V.

REUNIÓN DE DOBLE V

Además de últimos 'hits', hubo rescates gloriosos del fondo de catálogo, como esas clásicas colaboraciones con Míos Tíos ('Billete de ida hacia la tristeza') y Dogma Crew ('Chúpala'). Pero el verdadero asalto al lagrimal llegó con la reunión (un poco 'spoileada' en las redes) de Doble V para una estelar 'Vivir para contarlo'. Lírico y SHO-HAI, sus aliados de saga, siguen también con la voz intacta.

Kase.O dejó para el bis 'Basureta (Tiempos raros)', el clímax de 'El círculo', exorcismo de arreglos ascéticos y tempo reposado."¡Silencio, joder!", gritó alguien entre el público, expresando los sentimientos de unos cuantos. Después de la catarsis, algo de fiesta para no irse con regusto amargo: 'Cantando'.

Antes de decir adiós, el MC quiso desfogarse unos minutos más sobre "un par de cosas". Punto uno: "No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo a tu alrededor. ¡Tienes que ir a ver tus abuelos!". Punto dos: "Especialízate en algo. Hagas lo que hagas, hazlo bien". Y cayeron también unos apuntes sobre el enganche a las redes sociales: "Lo real es el sol. Sé consciente, date un paseo. Regálate unos minutos de conciencia y de realidad, de una puta vez".