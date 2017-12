El lado asesino del Barón Rojo vuela en cómic

“Soy cazador por naturaleza. Cuando derribo a un inglés, mi pasión por la caza se calma, al menos, un cuarto de hora”, decía en sus memorias Manfred von Richthofen (1892-1918), leyenda de la aviación de la primera guerra mundial, el temible Barón Rojo (por el insólito y llamativo color con el que pintaba sus aeronaves), que más aparatos enemigos abatió: 80. La oscuridad del mito alemán se ha impuesto en los últimos años a la imagen romántica de piloto noble y caballero que respetaba los códigos de honor y la vida de los adversarios valientes. Quiso contribuir desde el cómic a “desmitificar la leyenda” el dibujante Carlos Puerta (Madrid, 1965), capaz de reflejar la mirada gélida y penetrante del joven y rubio militar de ojos claros que aterriza junto al avión que acaba de derribar y que, al lado del cadáver del enemigo y mirando en un primerísimo plano al lector, afirma: “Le he metido una bala y lo veo morir. Y para mí, este espectáculo supone un placer extraño. No conozco nada mejor en el mundo. ¡La guerra es algo fantástico!”.

Tras llevar a la viñeta a otro aviador de la gran guerra, Godwin Brumowski, que también pintó su aeronave de rojo, Puerta se propuso en el 2012 afrontar la historia de Von Richthofen en una ficción libremente inspirada en su vida, y el resultado fue ‘Barón Rojo’, una primera trilogía de espectaculares imágenes que Norma reúne en un volumen integral. Firma el guion el francés Pierre Veys, con quien ya trabajó en ‘Adamson’ para el mercado francobelga. “Su pasión era matar enemigos y disfrutaba con ello. Él mismo lo decía en su libro (‘El avión rojo de combate’), que escribió mientras convalecía de una grave herida en la cabeza. Acababa de matar a un ser humano y ya estaba deseando subir a un avión para seguir matando. ¿Quién piensa así? Era un poco como el malvado Zaroff (conde de ficción que disfruta cazando náufragos)”, destaca el dibujante desde Alicante, donde participaba en unas jornadas sobre la historia en el cómic junto a autores como Sento Llobell, Javier de Isusi y Ángel de la Calle.

Según Puerta, en aquella época, “la sociedad de principios del siglo XX tenía otro sentido de la vida y la muerte. Los jóvenes fueron a la guerra pensando en matar y en ser héroes y realizarse como hombres. Tenían la guerra idealizada”. Y Von Richthofen, para quien ha tomado de base el rostro del actor Christian Bale, era un aristócrata ambicioso y ególatra. “No sentía ninguna empatía, ni sentimientos, a diferencia de pilotos como Saint-Exupéry. Empezó su carrera en la caballería, con los ulanos, donde descubre cómo matar con el sable y la carabina, pero se pasa a la aviación porque le permite masacrar a diestro y siniestro. Encargaba a un orfebre de Berlín una copa cada vez que abatía un enemigo y aterrizaba junto a cada avión derribado para recoger algo que le servía como trofeo”.

“Podemos imaginar qué habría podido pasar si un ser así hubiera llegado vivo a la segunda guerra mundial –augura Puerta-. Como pasó con Göring, que voló en su mismo escuadrón de combate en la gran guerra, o con su primo Wolfram, nazi de la Legión Condor que bombardeó Guernica”. Pero unas balas anónimas le mataron mientras sobrevolava el río Somme el 21 de abril de 1918. “Es un ángel caído que tuvo un final nefasto”, añade, aludiendo a la alegórica portada del integral donde dibujó al barón crucifijado en la hélice de su avión.

Aunque los autores narran episodios reales de la vida de Von Richthofen -como un ahorcamiento de monjes por colaboracionistas o la matanza desde su avión de una compañía de cosacos a caballo en un puente- se toman una controvertida licencia fantástica, que es atribuirle poderes telepáticos. “Igual no los tiene pero el personaje cree sentir el odio o el miedo de sus adversarios. Así adivina sus movimientos y los vence. Eso le hace arrogante, como Juan sin miedo”.

El dibujante, que vive en Vigo, se forjó un nombre en el mercado francobelga. Incomprensiblemente no ha sido ‘profeta en su tierra’, donde empezó en los 80 de la mano de Josep Toutain en revistas como ‘Creepy’ y donde ha ilustrado, entre otras, las novelas de ‘El capitán Alatriste’ de Pérez-Reverte. Impresiona su magistral trabajo en ‘Barón Rojo’, que formó parte de la muestra sobre aviación del pasado Salón del Cómic, donde compartió charla con Romain Hugault, otro referente de este género. Desde las escenas urbanas, hiperdetalladas y realistas, a los rostros y expresiones de los personajes (que capta de las suyas propias, reflejadas en un espejo de su estudio), pasando, por supuesto, por los espectaculares combates aéreos, usando “el expresionismo para crear un efecto de realidad muy inmersiva, por la gestualidad y la luz”.

Cada álbum le lleva un año, condicionado por la documentación. “Soy muy riguroso y fanático con las armas, los aviones, la ropa, en cómo se mueven las personas... Porque hay lectores que se fijan mucho en ello. El cine de aviadores de la época no me sirve porque no me fío de su rigurosidad”, explica quien confiesa no haber volado más que en aviones de línea a causa de su vértigo. Por ello, en las escenas en el cielo recurre a expertos, como su editor francés, piloto y fotógrafo de combate.

Se suceden las páginas silenciosas, incluso sin onomatopeyas, donde el dibujo lo cuenta todo. “La historia no necesitaba mucho texto. Pierre quería que fuese muy visual y yo cuido mucho la narración, para que fluya y el lector se deje llevar por las imágenes”, añade Puerta, influido por el cine mudo y el cine expresionista alemán.

A 'Barón Rojo', publicado en nueve países, le falta una segunda trilogía, que negocia con Dupuis. Espera ver pronto en España su trilogía de Julio Verne (con Esther Gil) mientras trabaja en otro cómic (con Philippe Pélaez) con el malvado Zaroff, Mary Shelley y el doctor Moreau. Más lados oscuros.