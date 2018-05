Un ladrón celebra su robo a lo Michael Jackson y acaba detenido

Dicen que celebrar un cumpleaños antes de tiempo trae mala suerte. Ahora ya sabemos que festejar un robo antes de ponerse a cubierto también es una mala idea. David Seale, de 43 años, fue detenido esta semana en Fresno (California; EEUU) por pasarse de listo.

Se hizo con las llaves de un edificio de oficinas y una noche se coló varias veces para arramblar con todo lo que pudo. En la puerta de las oficinas, sin disimulo, se dejó una bolsa deportiva para sacar su botín. A la salida, estaba tan contento con lo bien que le había salido el golpe que se marcó un Moonwalker.

No contaba el iluso que las cámaras de seguridad espiaban sus movimientos a lo Michael Jackson.

Vídeo delirante

"Vi el vídeo y me pareció delirante", ha explicado el teniente de policía Joe Gomez. La misma reacción de sorpresa tuvo el gerente de la empresa asaltada, Brett Runyon: "Oh, dios mío, no había visto esto. Supongo que no está en sus cabales".

El asalto se produjo el pasado 6 de mayo. Seale usó una copia de las llaves para entrar hasta en 15 ocasiones en el despacho de un abogado con la excusa de que participaba en un proyecto con él. De esta manera sustrajo, entre la medianoche y las diez de la mañana, un portátil y dinero en efectivo.

La policía de Fresno, que ha colgado el vídeo en Youtube, ha confirmado que Seale es un sintecho y que es un gran misterio cómo consiguió las llaves.

Un empleado de una oficina cercana fue el que le vio entrar y salir varias veces a altas horas y llamó a la policía. Fue, entonces, cuando al revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de la escena surrealista.