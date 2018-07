"Las denuncias falsas por maltrato representan una cifra insignificante"

El Servicio de Atención Jurídica a la Mujer (SAM) del Colegio de Abogados de Pamplona, que atiende a mujeres víctimas de violencia machista, fue uno de los primeros de España. Era 1998 y fue abierto por un grupo de abogados que inicialmente trabajaban de manera altruiste. Hoy el SAM realiza su labor mediante un convenio con el Instituto Navarro para la Igualdad y al frente de él está la abogada Maribel Martínez (Cuenca, 1969), coordinadora del servicio.

¿Cómo trabaja el SAM?

Los 365 días del año, las 24 horas del día. Es un servicio de guardia localizada permanente. Y ofrecemos asesoramiento de dos horas de lunes a viernes. Está compuesto por 40 personas y para entrar en él se requiere una formación específica. Es obligatorio realizar un curso formativo tanto para entrar como para permanecer. Así nos aseguramos de que todos estamos actualizados y especializados, lo cual deriva en una mayor sensibilización.

¿Aumentan las agresiones en San Fermín?

Hay un pequeño aumento de denuncias, sí. En el 2017, durante los 14 días de Sanfermines, se atendieron a 26 mujeres por delitos de violencia de género, violencia doméstica y agresiones. Es decir, algunos de estos delitos, como los de violencia doméstica, no estaban relacionados con las fiestas. Esta media [26 mujeres atendidas] no es muy diferente al resto del año: en todo el 2017 atendimos a 486 personas. Y debemos tener en cuenta que dentro de los abusos sexuales –que, por supuesto, deberían estar todos penados- hay diferentes intensidades. Así, el año pasado, durante los Sanfermines se atendieron a siete mujeres por violencia sexual.

¿Cada vez se denuncia más?

Sí, porque cada vez las mujeres están más concienciadas. Y eso que en estos temas siempre hablamos de la punta del iceberg porque hay mucha cifra oculta, lo cual se ve en los informes del Observatorio de Violencia de Género. También hay más terceras personas que, cuando presencian agresiones, las denuncian.

Lo de las denuncias falsas es un mito?

En el cómputo estatal la cifra de denuncias falsas es de 0,00001. Por tanto, es una cifra insignificante: a mí hasta la fecha no me ha tocado ninguna y llevo bastantes años de experiencia en este servicio.

El ayuntamiento lleva años trabajando el tema de la violencia sexista.

Efectivamente. Lo que pasa es que tuvieron mucha difusión en el 2014 aquellas imágenes de las chicas en la plaza del Castillo a que les tocaban los pechos. A raíz de ahí ha habido más sensibilización, pero se viene trabajando desde hace muchos años, incluso antes del caso de Nagore Laffage [2008]. En Pamplona estamos muy sensibilizados con la violencia sexista. Hay una gran tradición de movimientos feministas. Fíjate, nosotros desde el SAM llevamos trabajando la violencia doméstica desde mucho antes de que entrara en vigor la ley en el 2004.

¿Los casos de ‘La manada’ y de Nagore Laffage han distorsionado la imagen de los Sanfermines?

A nosotros lo que nos preocupa es que se dé la imagen de que tú, como mujer, no puedas venir aquí con toda libertad. Las cifras demuestran que en Pamplona no hay más casos de agresiones que en otras ciudades. De hecho, hay estudios que prueban que en otras ciudades, durante sus fiestas, hay más agresiones, como las Fallas de Valencia. Es cierto que cuando hay alcohol de por medio aumentan estos hechos. Queremos erradicarlos todos porque las fiestas y el alcohol no deben amparar a los agresores. Pero es cierto que las mujeres en Pamplona salimos con total tranquilidad. Y queremos que la gente venga con esta mentalidad porque se ha estado vendiendo a los extranjeros un turismo inapropiado.