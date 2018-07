Llamamiento para identificar a un hombre que está en coma en Londres

La Policía de la localidad británica de Barnet ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que les ayuden a identificar a un hombre que fue encontrado en coma al norte de Londres, en la calle Regents Park Road, hace ya 4 días, ha informado el diario 'Metro'.

El hombre fue hallado con un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores creen que se cayó, golpeándose la cabeza. El desconocido se encuentra en estado crítico y está ingresado en un hospital cercano a Finchley, la zona donde le recogieron.

This male was found unconscious in #Finchley #Barnet on 6 July. He is in a critical condition in hospital and police are trying to inform his next of kin - can you help? Call 101 quoting 2734 of 6 July. https://t.co/UCPPiP30i1 pic.twitter.com/g1SJvadFTM