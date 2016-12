Madrid prohibirá el jueves la circulación de coches con matrícula par

Mañana (jueves, 29 de enero) se activará el nivel 3 del protocolo por alta contaminación y, por lo tanto, solo podrán circular por la ciudad (interior de la M-30) los vehículos con matrícula impar. “Hay que tomar medidas responsables”, subraya la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre.

Es la primera vez que se regula el tráfico en función de la terminación de las matrículas: los días pares podrían circular los coches con placas pares (o terminadas en 0) y los días impares, el resto. Si se imcumple la normatia, la multa ascendería a 90 euros (45 en el caso de pronto pago). Los que tendrían derecho a circular con independencia de su matrícula serán los taxis, las motos, los vehículos con conductores de movilidad reducida, los de los servicios de emergencias y los no contaminantes. El pasado mes de noviembre, se barajó la posibilidad de aplicar estas medidas pero finalmente se descartó. Eso sí, a última hora y con masivas críticas por parte de los usuarios, que exigieron más celeridad a la hora de comunicar la noticia. El Ayuntamiento acaba de dejar claro que habrá "situaciones excpecionales", como el caso de turistas que estén en Madrid y cuya matrícula le haga imposible circular. En ese caso, no se aplicará la norma. De cara a Nochevieja y Año Nuevo (con miles de desplazamientos), los responsables municipales prefieren "no adelantar acontecimientos" e ir tomando medidas "poco a poco". "No hay que alarmar a nadie".

MEDIDAS VIGENTES



Madrid también seguirá manteniendo las limitaciones recogidas por los niveles 1 y 2 del protocolo por alta contaminación, lo que implica que la velocidad está limitada a 70 kilómetros por hora en la M-30 y demás accesos a la capital. Aparcar en zonas de estacionamiento regulado (de 9.00 a 21.00 horas) es posible solo para residentes, vehículos de cero emisiones y conductores de movilidad reducida.

“Sabemos que estas medidas implican algunos problemas. Pero no hacemos esto para fastiadiar a los madrileños”, señala Maestre. “La otra opción es no hacer nada y eso es malo para todos”. El protocolo por alta contaminación se activa cuando las diferentes estaciones de medición de calidad del aire observan altos grados de dióxido de nitrógeno (NO2) y las predicciones son desfavorables.

Curiosamente, los altos índices de contaminación se producen en unas jornadas de bajón de tráfico debido a las fiestas de Navidad, vacaciones escolares incluidas. Sin embargo, las altas temperaturas y la falta de lluvia durante lo últimos 12 días han disparado todas las alarmas.