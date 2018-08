Manteros y senegaleses piden disculpas por la agresión al turista americano

Los manteros insisten, tres días después de la agresión al turista americano en la plaza de Catalunya, el pasado miércoles sobre las 21.00 horas, que esta se produjo en reacción a un ataque previo con botellas de dos hombres contra los vendedores. En ningún caso, ha reiterado en declaraciones a este diario Mame, uno de los portavoces del Sindicato de Manteros, el incidente se inició en una discusión "con una mujer" que hubiera protestado porque no podía pasar "con su cochecito debido a las mantas".

Según esta versión, el altercado se inició cuando dos hombres comenzaron a discutir con un vendedor senegalés. La disputa verbal dio paso a un enfrentamiento más acalorado al final del cual estos dos individuos habrían atacado con botellas de cristal al mantero. Esto es, según Mame, lo que dio inicio a la pelea en la que intervino enseguida José Bravo, el turista americano de 45 años que resultó herido en la cabeza tras recibir múltiples golpes con la hebilla de un cinturón. Pero Bravo, explica este portavoz, no intervino para mediar de forma pacífica sino "agresivamente". Y tras su irrupción, los dos hombres que habían provocado el alboroto se dieron a la fuga.

Condena de la violencia

Además de contactar con este diario para pedir que conste la versión de los manteros sobre el inicio "real" de la discusión, Mame ha querido asimismo dejar claro que el colectivo "condena la violencia" que la siguió y "pide disculpas a todo el mundo" por las "imágenes".



Por su parte, la Comunidad Senegalesa de Barcelona también ha condenado "enérgicamente" la agresión al turista norteamericano, que ha calificado de "acto deplorable", y ha deseado la pronta recuperación a los afectados por un incidente inoportuno.

El vídeo, grabado por una ciudadana y difundido a través de Twitter, ha tenido eco estos días incluso en medios internacionales. Y lo cierto es que ha llevado el problema de la venta ambulante a otro escenario, dado que hasta la fecha no se había producido un caso similar, de manteros agrediendo a un turista.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, sujeto a la presión que está ejerciendo la oposición en bloque, mantiene que esperará a que concluya la investigación policial de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana, de la que todavía no hay detenidos, antes de decidir si ejercerá o no la acusación particular contra el mantero que agredió a José Bravo, cuando sea detenido.