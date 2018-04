Marcha contra la derogación de la prisión permanente revisable en Madrid

Cientos de personas se concentraron ayer por la mañana en la Puerta del Sol de Madrid, entre ellas la madre, padre y la hermana de Diana Quer, para homenajear a las víctimas y para exigir a los políticos que se mantenga en el Código Penal la prisión permanente revisable, para evitar nuevas víctimas y proteger la seguridad del conjunto de la sociedad.

La figura penal fue introducida en la legislación en el año 2015, si bien, algunos partidos políticos como PNV, PSOE y Podemos han solicitado su derogación por considerarla «inconstitucional» y que con ella se podría buscar «venganza y no justicia».

Por su parte, el PP no solo es partidario de no derogarla, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica, como a secuestradores que acaben con la vida del rehén y a los que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo.

«NO PONER MÁS CADÁVERES» // El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, pidió a los partidos políticos que se oponen a esta ley que «al menos» planteen una solución alternativa. «Solo he recibido silencio de ellos. No debemos seguir poniendo cadáveres encima de la mesa de víctimas inocentes para que nuestra clase política reaccione», manifestó.

Ha subrayado que son más de tres millones de ciudadanos los que apoyan el mantenimiento de esta figura penal, puesto que, a su juicio, es de «sentido común que exista un tipo penal cualificado que ampare a la sociedad de este tipo de delincuentes».

Después de la concentración en Sol, fue su mujer, Diana López, la encargada de leer un manifiesto, para después hacer una suelta de globos blancos por las víctimas inocentes. Además, Valeria Quer --hermana de Diana-- leyó el poema No te rindas.

ACTO EN CASTELLÓN // Paralelamente, miembros del grupo municipal popular de Castellón inició ayer en la plaza Mayor una campaña de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable. Cientos de castellonenses apoyaron la iniciativa poniendo de manifiesto que «toda la sociedad se ha puesto en pie para frenar la derogación de una ley que aprobó un Gobierno del PP y que es necesaria en casos de extrema gravedad», tal como señaló la presidenta y portavoz del PP municipal, Begoña Carrasco.

La carpa permaneció instalada desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y puso al alcance de todos los ciudadanos la posibilidad de rubricar un documento de apoyo a las víctimas que paralice el procedimiento para la derogación de la medida. Una medida que no constituye una «pena definitiva», ya que contempla la reinserción del penado, tal y como se esfuerzan en remarcar muchas asociaciones y afectados, «que piden mantener la ley igual que existe en otros países de Europa».