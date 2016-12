Mark Zuckerberg presenta al asistente virtual Jarvis

"Después de un año de codificación, aquí está Jarvis". Así ha presentado al mundo Mark Zuckerberg en su página de Facebooksu sistema de inteligencia artificial, el nuevo asistente virtual, el 'mayordomo' que le hará la competencia a Siri. El CEO de la mayor red social del mundo no le podía poner cualquier voz a su último 'juguetito', tenía que ser la 'voz de Dios', la del actor Morgan Freeman.

El vídeo que compartió Zuckerberg el pasado martes, y que hasta el mismísmo Bill Gates ha comentado preguntando si podría pedirle a Jarvis una hamburguesa, muestra a la familia Zuckerberg en su casa y utilizando el asistente: apaga las luces, eligiendo la ropa, reconociendo a los visitantes que llaman al timbre de la puerta -los padres de Mark-...

GUIÑO A IRON MAN

Jarvis, que lleva el mismo nombre que el asistente virtual de las películas de Iron Man, podría ser un paso hacia un nuevo producto, escribió Zuckerberg en su post, aunque, ha advertido que el sistema que ha creado en unas 100 horas durante el último año ha sido personalizado para su casa.

“Como CEO de Facebook no tengo mucho tiempo para hacer códigos de programación en nuestro ámbito interno. Nunca dejé de hacerlos, pero en estos días he pasado la mayor parte del tiempo desarrollando proyectos personales como Jarvis”, escribió Zuckerberg en Facebook esta semana.

El pasado mes de octubre, Zuckerberg les pidió a sus seguidores -casi 82 millones- que le hicieran sugerencias sobre qué voz debería tener Jarvis:

Zuckerberg llamó a Freeman para pedírselo. Robert Downey Jr. también se ofreció para ponerle voz.

RESPUESTAS IRÓNICAS

Al igual que Alexa (Amazon), Jarvis se activa con la voz o con texto y está conectado con varios electrodomésticos. Para muestra, un botón. En el vídeo se ve cómo Jarvis ajusta termostatos, calienta las tostadas del desayuno y reconoce las caras de los padres de Zuckerberg cuando llaman al timbre de la puerta. Zuckerberg también le pide que le elija la ropa (una camiseta gris, cómo no), que le ponga una canción de Nickleback ("Lo siento Mark. Me temo que no puedo hacer eso. No hay buenas canciones de Nickleback", le contesta con sorna la voz de Freeman. También salen en el vídeo la esposa de Zuckerberg, Priscilla, y la hija de ambos, Maxima.

Mark reconoce que los ordenadores son muy buenos seleccionando patrones, como el reconocimiento facial, pero es difícil enseñarles cosas nuevas. "Todo lo que hice este año -el lenguaje natural, reconocimiento facial, reconocimiento de voz y demás- son variantes de las mismas técnicas fundamentales de reconocimiento de patrones", ha escrito. escribió. "Aunque pasara más de mil horas probablemente no podría construir un sistema que pudiera aprender habilidades completamente nuevas por sí solo".

Trabajando más el sistema de Jarvis, más allá de los límites de la casa de la familia Zuckerberg, el experimento "podría ser una gran base para construir un nuevo producto", escribió.

RETOS DE LA IA

Las dificultades, ahora mismo, son la escasez de dispositivos conectados a internet, la falta de estándares comunes para que los aparatos conectados se comuniquen, además de los desafíos relacionados con el reconocimiento del habla y el aprendizaje de las máquinas, resume el creador de Jarvis.

Pero los retos como este "solo pueden conducir a momentos eureka", señala Zuckerberg.

En el futuro Zuckerberg espera desarrollar una aplicación de Android para Jarvis y conectarla a más aparatos y habitaciones en su casa.

"Mi objetivo es aprender sobre el estado de la inteligencia artificial. En qué hemos ido más allá de lo que la gente piensa y en qué todavía nos falta mucho camino por recorrer", asegura Zuckerberg.