Massiel cuestiona el catalanismo de Serrat

La cantante Massiel se ha despachado a gusto contra Joan Manuel Serrat en una entrevista en 'El Mundo' con motivo del 50º aniversario de su triunfo en Eurovisión con la canción 'La La La', un tema que debía interpretar el cantautor catalán, algo a lo que finalmente renunció por no permitírsele cantar en catalán. Massiel ha cuestionado el catalanismo de Serrat y ha asegurado que "solo es catalanista según le conviene".

Preguntada por la renuncia de Serrat a cantar 'La, la, la' y por la paradoja de que ahora sea blanco de las críticas del independentismo, Massiel responde con un "no quiero hablar nada de Serrat". Pero a renglón seguido apunta: Que te cuente Ramón Arcusa --del Dúo Dinámico-- lo que dijo en televisión del dinero que le dio la Banca Catalana para no ir a Eurovisión. Así me voy yo también al exilio", y añade: "Si Serrat fuera tan catalanista, al minuto cero de no ir al festival, no habría grabado a Machado. Habría hecho como Lluís Llach, que solo ha cantado en catalán. Creo que Serrat solo es catalanista según le conviene a sus intereses comerciales. Si no, será un señor normal". Para suavizar la crítica, destaca que Serrat es "un artista muy bueno, a destacar. Muy buen cantante y muy buen autor".