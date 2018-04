Los mejores 'memes' sobre la dimisión de Cifuentes

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, dimitía esta mañana, horas después de que saliera a la luz pública un vídeo en el que se la relaciona con un hurto de cremas de la marca Olay en Eroski en el año 2011. Cifuentes, que lleva protagonizando un goteo incesante de informaciones desde que se detectaran las primeras regularidades sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos hace algo más de un mes, ha pasado ahora a ser también protagonista en las redes.

Su dimisión ha generado multitud de tuits, fotomontajes y 'memes' de los usuarios, que han querido ver la parte cómica en toda esta polémica. Te enseñamos algunos de ellos.

Así me imagino a Esperanza Aguirre después de que Inda publique el vídeo de Cristina Cifuentes robando cremas pic.twitter.com/pqIwrp0qFe

"The Lannister send their regards" pic.twitter.com/vMDCG0z3rd