El misterioso caso del robo de un 'Banksy' de una galería de Toronto

La policía de Toronto ha anunciado que ha abierto una investigación por el robo de un grabado de Banksy en una galería de arte de Toronto, que acogía una muestra del famoso artista callejero británico.

"Recibimos una llamada por un un robo en el oeste de la ciudad", explicó la portavoz de la policía Jenifferjit Sidhu a la agencia AFP. "En algún momento del domingo, un grabado de Banksy desapareció de la exposición".

CASI 30.000 EUROS

El trabajo robado es Trolley Hunters (cazadores de carros), del 2006, que muestra a hombres con atuendo primitivo en un campo de hierba alta apuntando sus lanzas afiladas hacia carros de la compra vacíos. Su valor se estima en alrededor de 45.000 dólares canadienses (cerca de 30.000 euros), según la misma fuente de la policía.

El mismo cuerpo policial ha publicado en su canal de Youtube un vídeo de cómo se sustrajo la obra. Un caco con gorra y la cara tapada, prácticamente de manual, se cuela en la galería cuando no hay nadie y con sigilo se acerca hasta el grabado en cuestión, lo coge y sale con él por la misma puerta por la que había entrado. El robo casi parece una broma.

La exposición Banksy's Art, editada por el exgerente Steve Lazarides pero no autorizada por el propio artista, se inauguró el miércoles en un edificio industrial de Toronto convertido en galería de arte, y forma parte de una gira por América del Norte.

LA MÁS GRANDE RETROSPECTIVA DEL ARTISTA

La exposición se presenta como la más grande hasta la fecha dedicada al artista, muy receloso de su identidad y de mostrarse en público. Con aproximadamente 80 obras de colecciones privadas, que incluyen esculturas, serigrafías, pinturas y piezas multimedia, la exposición estará en esta galería hasta el 11 de julio.

De momento, sin Trolley Hunters, aunque la Policía de Toronto ha publicado en sus redes sociales un teléfono para que cualquiera que tenga información sobre el ladrón y el robo de esta obra pueda ayudar a recuperarla.

Banksy art piece stolen from art exhibit in Toronto. Anyone with info to ID suspect(s) and recover the work contact 11 Division Toronto Police Service 416-808-1100 or Crime Stoppers anonymously 1-800-222-8477 Video: https://t.co/vpE6wFQAye #BanksyToronto ^sm pic.twitter.com/RiUjugWLd6