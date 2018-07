Netflix fija la fecha de estreno de 'Chilling adventures of Sabrina' y anuncia novedades

Netflix ha anunciado por fin la fecha de estreno de una de sus series más esperadas: 'Chilling adventures of Sabrina' llegará a la plataforma el próximo 26 de octubre, el fin de semana anterior a Halloween. Una fecha muy significativa teniendo en cuenta que se trata de una adaptación mucho más oscura de las aventuras de Sabrina Spellman y compañía. La conocida bruja adolescente ya protagonizó su propia serie en los 90 ('Sabrina, cosas de brujas'), una versión más libre y humorística del personaje creado por Archie Comics.

En esta ocasión, la actriz encargada de dar vida a Sabrina es Kiernan Shipka, conocida principalmente por interpretar a Sally Draper en 'Mad men'. La nueva reimaginación del personaje se presenta como una historia oscura que combina terror, ocultismo y brujería, y tendrá un tono similar a 'La semilla del diablo' y 'El exorcista'. Sabrina, mitad bruja y mitad mortal, tendrá que reconciliarse con su doble naturaleza mientras combate fuerzas que la amenazan tanto a ella como al mundo que la rodea.

Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lunch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson y Bronson Pinchot completan el reparto encabezado por Shipka.

'Chilling adventures of Sabrina' estará ambientada en el mismo universo que 'Riverdale' (emitida en nuestro país por Movistar+). ya que los personajes de ambas producciones se basan en los creados por Archie Comics. No obstante, la posibilidad de realizar un crossover entre ambas está cada vez más lejos, a pesar de los rumores que surgieron cuando se dio a conocer la puesta en marcha de la nueva versión de 'Sabrina'.

Netflix presenta más novedades de su catálogo

Además de dar a conocer el día de estreno de 'Chilling adventures of Sabrina', Netflix ha anunciado nuevos títulos originales y otras fechas de lanzamiento durante el TCA Summer Press Tour. Entre ellas destaca 'White lines', serie creada por Álex Pina ('La casa de papel') y con los productores ejecutivos de 'The Crown'.

Otra de las grandes novedades es 'Madam C.J. Walker', protagonizada y producida por Octavia Spencer, ganadora de un Oscar. A lo largo de ocho episodios, la serie narrará la historia jamás contada sobre la magnate y pionera en el cuidado del cabello Madam C.J. Walker y cómo logró superar su vida en una Norteamérica hostil durante el cambio de siglo.

Por otro lado, Netflix ha desvelado la fecha de estreno de 'Maniac', que estará disponible a partir del 21 de septiembre. Ambientada en un mundo muy parecido al nuestro, en una época bastante similar a la nuestra, relata la historia de Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill), dos extraños unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico, en el que cada uno participa por sus propios motivo

Ese mismo día la plataforma también estrenará 'The good cop', protagonizada por Tony Danza. Tony es un adorable aunque no muy honesto expolicía de Nueva York que nunca siguió las reglas. Vive con Tony jr. (su hijo), interpretado por Josh Groban, un detective brillante y conservador de la policía de Nueva York que está obsesionado con seguir las normas mientras resuelve los casos más difíciles de Brooklyn. A medida que Tony “padre” ofrece su sabio consejo aprendido en la calle a su excesivamente cauto hijo, ambos se convierten en compañeros de trabajo extraoficiales.

.@TonyDanza and @joshgroban are father and son and this is The Good Cop pic.twitter.com/7cRBnKAxoZ