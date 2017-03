Netflix permitirá elegir el final de las series

En los años 80, se popularizaron unos libros cuya colección se titulaba 'Elige tu propia aventura'. En ellos, el lector debía tomar decisiones que le hacían saltar de página en página y, dependiendo de qué camino tomara, el final de la aventura era uno u otro.

Ahora, la plataforma Netflix está intentando hacer lo mismo, pero en un sistema adaptado a sus series: los espectadores podrán elegir, solo a través de su mando a distancia, si una interna de 'Orange is the new black' se une a una banda o descubrir qué hubiera pasado si la princesa Margarita se hubiera casado conPeter Townsend en 'The Crown', según publica 'The Daily Mail'.

FINALES ALTERNATIVOS EN LOS CONTENIDOS EXTRA

La idea en sí no es nueva: en los DVD de películas y series ya podías ver en los contenidos extra finales alternativos, y la producción española 'Mar de plástico' también permitió que sus espectadores eligieran el final. Algo similar se había hecho anteriormente con 'El Príncipe': se grabaron cuatro finales alternativos para la serie y solo se emitió uno, aunque en esa ocasión no se dio a elegir al espectador.

Sin embargo, en todos estos casos eran finales cerrados, es decir, se grababan dos o tres secuencias, se elegía una -que es el final 'oficial'- y el resto, engrosaba la lista de los contenidos extra.

ENSAYO CON PROGRAMAS INFANTILES

La plataforma Netflix tiene previsto probar este año la fórmula conespacios infantiles y, si triunfa, la empleará con programas dirigidos a adultos. No ha trascendido si se aplicará solo a las nuevas series de la plataforma o también será una opción para éxitos anteriores.

En España, el porcentaje de abonados a un portal de internet de series, películas o canales de televisión como Netflix o Wuaki TV se ha triplicado en 2 años (del 2014 al 2016, se ha pasado del 3,5% al 9,5%), según datos de la 19ª Encuesta a Usuarios de Internet, 'Navegantes en la red', publicada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

"CÓMO LLEGAR A ÉL"

"Estamos trabajando en distintas ramas narrativas para que los espectadores puedan tomar decisiones mientras ven el programa. Todo el contenido estará ahí y la gente decidirá cómo llega hasta él de diferentes formas", ha explicado una fuente de Netflix al diario británico.

Las versiones más complejas de la nueva fórmula que se está estudiando permitirán a los usuarios ir de atrás hacia delante, consumiendo historias casi infinitas. "Puedes consumir una historia de formas muy extrañas. No me imagino cómo serán las historias, pero supongo que estarán muy fragmentadas", concluye la citada fuente.

GRABACIÓN DE MÚLTIPLES ESCENAS

Esta nueva fórmula hará que los actores tengan que grabar múltiples escenas, para dar forma a todas las variedades que idee el espectador, siempre que la plataforma las posibilite.

El presidente de Netflix, Reed Hastings, ha confirmado que la compañía está trabajando en programas interactivos, y ha asegurado que es el futuro: "Una vez que tengas interactividad, puedes probar cualquier cosa".